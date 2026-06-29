Ново хапшење након убиства пет људи у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Након пуцњаве у њемачком граду Штаде, у којој је убијено пет особа, приведена је још једна особа која се доводи у везу с овим догађајем.
Из полиције је раније саопштено да је приведен један осумњичени, те да није познат мотив нападача.
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Ројтерс преноси да за сада није позната улога другог приведеног у пуцњави.
Најмање петоро људи убијено је у пуцњави у граду Штаде, на сјеверу Њемачке, јављају медији.
Fünf Menschen sind in einer Jugendhilfeeinrichtung im niedersächsischen Stade gestorben - mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest, darunter den mutmaßlichen Schützen. https://t.co/VAKgkF1wKg— Cicero Online (@cicero_online) June 29, 2026
"У великој полицијској операцији која је у току у сјеверном њемачком граду Штадеу, након што је испаљено више хитаца, према првим информацијама погинуло је више особа. Власти наводе да је ријеч о 'динамичној ситуацији', односно да се околности још мијењају", наводи Дојче веле.
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Грађани су позвани да избјегавају то подручје и да поштују упутства хитних служби које се налазе на терену.
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