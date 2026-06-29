Logo

Ново хапшење након убиства пет људи у Њемачкој

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 15:14

Коментари:

0
Пуцњава у Штадеу, петоро мртвих
Фото: Screenshot / X

Након пуцњаве у њемачком граду Штаде, у којој је убијено пет особа, приведена је још једна особа која се доводи у везу с овим догађајем.

Из полиције је раније саопштено да је приведен један осумњичени, те да није познат мотив нападача.

Пуцњава Њемачка

Свијет

Пуцњава у Њемачкој: Петоро мртвих!

Ројтерс преноси да за сада није позната улога другог приведеног у пуцњави.

Пет мртвих, "динамична ситуација"

Најмање петоро људи убијено је у пуцњави у граду Штаде, на сјеверу Њемачке, јављају медији.

"У великој полицијској операцији која је у току у сјеверном њемачком граду Штадеу, након што је испаљено више хитаца, према првим информацијама погинуло је више особа. Власти наводе да је ријеч о 'динамичној ситуацији', односно да се околности још мијењају", наводи Дојче веле.

застава рбих добој

Хроника

Усред Добоја провоцирао заставом РБиХ: "Што не идеш да живиш у Србију"

Грађани су позвани да избјегавају то подручје и да поштују упутства хитних служби које се налазе на терену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Њемачка

Штаде

Убиство

Полиција

хапшење

Коментари (0)

Више из рубрике

Пуцњава у Њемачкој: Петоро мртвих!

Свијет

Пуцњава у Њемачкој: Петоро мртвих!

2 ч

0
Амерички предсједник САД Вашингтон

Свијет

Трамп: Састанак у вези са Ираном биће одржан сутра у Дохи

2 ч

0
Нуклеарна електрана

Свијет

Француска смањила производњу нуклеарне енергије за 4,1 гигават

2 ч

0
Француска топлотни талас, 1.000 мртвих

Свијет

Топлотни талас сије смрт у Француској: 1.000 смртних случајева у пет дана

2 ч

0

  • Најновије

16

26

Преминуо дјечак ког је дјед прегазио трактором

16

24

Неизмјерна туга: Преминуо дјечак којег је дјед прегазио

16

22

Драма у Нигерији: Отети ученици док су полагали испите

16

17

Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

16

07

Жена на +40 заспала поред базена: Задобила тешке опекотине, љекари јој се боре за живот

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима