Топлотни талас сије смрт у Француској: 1.000 смртних случајева у пет дана

Аутор:АТВ редакција
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Званичници задужени за здравство у Француској регистровали су око 1.000 смртних случајева за пет дана, усљед најинтензивнијег топлотног таласа у посљедње двије деценије, јавља "Раша тудеј".
Температура је у бројним областима Француске достигла 40 степени Целзијусових, а уторак, 23. јун, је био најтоплији дан у тој земљи од 2003. године.
Из Државне агенције за јавно здравство саопштено је да особе старије од 65 година чине 85 одсто преминулих од 24. јуна.
У Паризу је због врелог таласа отказано неколико већих догађаја, а болнице и мртвачнице у Паризу су пренапуњене.
Поједини политичари оптужили су Владу Француске да није била спремна за кризу коју је изазвао врели талас.
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