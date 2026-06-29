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Топлотни талас сије смрт у Француској: 1.000 смртних случајева у пет дана

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 13:36

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Француска топлотни талас, 1.000 мртвих
Фото: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena, File

Званичници задужени за здравство у Француској регистровали су око 1.000 смртних случајева за пет дана, усљед најинтензивнијег топлотног таласа у посљедње двије деценије, јавља "Раша тудеј".

Температура је у бројним областима Француске достигла 40 степени Целзијусових, а уторак, 23. јун, је био најтоплији дан у тој земљи од 2003. године.

Из Државне агенције за јавно здравство саопштено је да особе старије од 65 година чине 85 одсто преминулих од 24. јуна.

У Паризу је због врелог таласа отказано неколико већих догађаја, а болнице и мртвачнице у Паризу су пренапуњене.

Поједини политичари оптужили су Владу Француске да није била спремна за кризу коју је изазвао врели талас.

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Тагови :

Француска

Рекордни топлотни талас

врућина

смртни случај

Париз

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