Logo

Нагло порастао број жртава утапања усљед топлотног таласа у Француској

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 12:41

Коментари:

0
Нагло порастао број жртава утапања усљед топлотног таласа у Француској
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Број погинулих у утапањима од почетка топлотног таласа у Француској порастао је на 55, изјавила је француска министарка спорта и омладине Марина Ферари и упозорила да би тај број могао да порасте.

"Синоћ је било 55 утапања, али се плашимо да би ситуација могла да се погорша", рекла је Ферари за Франс енфо.

Вода

Свијет

Наплаћују воду са чесме, цијена је ван сваке памети

Према њеним ријечима, око 65 одсто утапања догодило се на неовлаштеним купалиштима и онима која нису под надзором, због чега је позвала грађане на додатни опрез током високих температура, пренио је Фигаро. Троје мале дјеце преминуло од посљедица врућине у аутомобилима.

Како је раније објављено, чак 61 француски департман и даље је под црвеним степеном упозорења.

Подаци француске службе за јавно здравље показују да је током љета 2025. године у земљи забиљежено 409 смртних случајева усљед утапања, што је 16 одсто више него годину раније. Међу страдалима је било је 57 дјеце и тинејџера.

Француске власти упозоравају да високе температуре подстичу већи број људи да спас од врућине потраже у ријекама, језерима и другим мјестима која често нису обезбијеђена спасиоцима, што повећава ризик од несрећа.

Затвор-чувар

Хроника

Младић у вожњи пао са крова аутомобила: Одређен притвор возачу

Забрана конзумације алкохола на јавним површинама почиње данас у подне и трајаће до суботе у 7 сати ујутро, а иста мјера поновно ће бити на снази од суботе у подне до недјеље у 7 сати. Забрана се не односи на угоститељске објекте с терасама.

Температуре у Паризу су достигле јунски рекорд од 40,9 степени Целзијуса.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

утапање

врућина

топлотни талас

Рекордни топлотни талас

Коментари (0)

Прочитајте више

"Боље ишта него ништа": Како Водовод одговара жедним грађанима Драгочаја

Бања Лука

"Боље ишта него ништа": Како Водовод одговара жедним грађанима Драгочаја

1 ч

1
Удес у кружном току

Хроника

Удес у кружном у Бањалуци, настао потпуни колапс

1 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Пресрео двојицу младића, па пуцао из пиштоља: Једном од њих ставио оружје под браду

2 ч

0
Предраг Гојковић

Бања Лука

Предраг Гојковић поново залио биљке млијеком испред бањалучког Водовода

2 ч

1

Више из рубрике

Вода

Свијет

Наплаћују воду са чесме, цијена је ван сваке памети

1 ч

0
Погубљен настарији затвореник у историји Флориде: Ово су биле посљедње ријечи

Свијет

Погубљен настарији затвореник у историји Флориде: Ово су биле посљедње ријечи

2 ч

0
киша невријеме падавине обилне

Свијет

Наређена хитна евакуација преко два милиона људи: Јапан на удару стравичних олуја

2 ч

0
Мотоциклисти возе путем испуцалим у земљотресима који су погодили Ла Гваиру, Венецуела, дан раније, у четвртак, 25. јуна 2026. године.

Свијет

На списку несталих у земљотресу у Венецуели 45.527 људи

2 ч

0

  • Најновије

13

53

Лука Модрић заплакао пред одлучујући меч Хрватске

13

48

Почео увиђај након експлозије у погону Жељезаре Зеница

13

39

Минић: Згрожен сам снимком паљења заставе Републике Српске

13

34

Опрез при уласку у воду: Због једне грешке се најчешће дешава срчани удар

13

14

Да ли се пости на Видовдан?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима