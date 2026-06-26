Нагло порастао број жртава утапања усљед топлотног таласа у Француској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Број погинулих у утапањима од почетка топлотног таласа у Француској порастао је на 55, изјавила је француска министарка спорта и омладине Марина Ферари и упозорила да би тај број могао да порасте.
"Синоћ је било 55 утапања, али се плашимо да би ситуација могла да се погорша", рекла је Ферари за Франс енфо.
Свијет
Наплаћују воду са чесме, цијена је ван сваке памети
Према њеним ријечима, око 65 одсто утапања догодило се на неовлаштеним купалиштима и онима која нису под надзором, због чега је позвала грађане на додатни опрез током високих температура, пренио је Фигаро. Троје мале дјеце преминуло од посљедица врућине у аутомобилима.
Како је раније објављено, чак 61 француски департман и даље је под црвеним степеном упозорења.
Подаци француске службе за јавно здравље показују да је током љета 2025. године у земљи забиљежено 409 смртних случајева усљед утапања, што је 16 одсто више него годину раније. Међу страдалима је било је 57 дјеце и тинејџера.
Француске власти упозоравају да високе температуре подстичу већи број људи да спас од врућине потраже у ријекама, језерима и другим мјестима која често нису обезбијеђена спасиоцима, што повећава ризик од несрећа.
Хроника
Младић у вожњи пао са крова аутомобила: Одређен притвор возачу
Забрана конзумације алкохола на јавним површинама почиње данас у подне и трајаће до суботе у 7 сати ујутро, а иста мјера поновно ће бити на снази од суботе у подне до недјеље у 7 сати. Забрана се не односи на угоститељске објекте с терасама.
Температуре у Паризу су достигле јунски рекорд од 40,9 степени Целзијуса.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч1
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Бања Лука
2 ч1
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму