Удес у кружном у Бањалуци, настао потпуни колапс

Аутор:АТВ редакција
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У кружном току на западном транзиту у Бањалуци, а који води ка Лаушу, Гимназији и даље транзитом ка граду, нешто прије десет часова догодила се саобраћајна незгода.
То је било довело до потпуног колапса у овом дијелу града.
Како јављају возачи, формирале су се огромне колоне у свим правцима од кружног тока.
“Колапс из свих праваца“, написао је један грађанин путем једне од Вибер група у којима возачи размјењују информације о стању на путевима.
За сада нема информација да ли је у удес неко повријеђен, нити да ли је неко у њему повријеђен.
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