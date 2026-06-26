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Удес у кружном у Бањалуци, настао потпуни колапс

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 11:56

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Удес у кружном току
Фото: Вибер

У кружном току на западном транзиту у Бањалуци, а који води ка Лаушу, Гимназији и даље транзитом ка граду, нешто прије десет часова догодила се саобраћајна незгода.

То је било довело до потпуног колапса у овом дијелу града.

Како јављају возачи, формирале су се огромне колоне у свим правцима од кружног тока.

“Колапс из свих праваца“, написао је један грађанин путем једне од Вибер група у којима возачи размјењују информације о стању на путевима.

За сада нема информација да ли је у удес неко повријеђен, нити да ли је неко у њему повријеђен.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

удес

Бањалука

Лауш

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