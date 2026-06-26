Амиџић: Потпуно промашено причати о Манивалу као о обичном финансијском питању

Аутор:АТВ редакција
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Причати о сивој листи "Манивала" као о обичном финансијском питању потпуно је промашено, каже министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
"То је питање борбе против финансирања тероризма и кредибилитета државе. Када вас институција Савјета Европе стави на сиву листу, шаље поруку да БиХ нема довољно ефикасне механизме за спрјечавање финансирања тероризма. Зато успостављање регистра стварних власника у Федерацији БиХ није "административно" питање", каже Амиџић на Иксу.
Причати о сивој листи „Moneyvala“ као о обичном финансијском питању потпуно је промашено. То је питање борбе против финансирања тероризма и кредибилитета државе.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) June 26, 2026
Када вас институција Савјета Европе стави на сиву листу, шаље поруку да БиХ нема довољно ефикасне механизме за…
Истиче да "ми данас не знамо да ли је стварни власник неке фирме, организације или фондације у Федерацији БиХ Мики Маус или Саиф ал-Адел".
"То није политика. То је озбиљан безбједносни пропуст", наводи он.
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