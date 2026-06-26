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Амиџић: Потпуно промашено причати о Манивалу као о обичном финансијском питању

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 12:49

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Министарство финансија и трезора у Савјету министара БиХ
Фото: ATV

Причати о сивој листи "Манивала" као о обичном финансијском питању потпуно је промашено, каже министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

"То је питање борбе против финансирања тероризма и кредибилитета државе. Када вас институција Савјета Европе стави на сиву листу, шаље поруку да БиХ нема довољно ефикасне механизме за спрјечавање финансирања тероризма. Зато успостављање регистра стварних власника у Федерацији БиХ није "административно" питање", каже Амиџић на Иксу.

Истиче да "ми данас не знамо да ли је стварни власник неке фирме, организације или фондације у Федерацији БиХ Мики Маус или Саиф ал-Адел".

"То није политика. То је озбиљан безбједносни пропуст", наводи он.

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Тагови :

Срђан Амиџић

МАНИВАЛ

сива листа

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