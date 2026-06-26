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Вулић: Изетбеговићеве пријетње тест за Тужилаштво, Додик брана очувања Српске

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 09:29

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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић
Фото: ATV

Пријетње лидера СДА Бакира Изетбеговића упућене лидеру СНСД-а Милораду Додику јесу тест за правосудне институције БиХ, истакла је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.

- Изетбеговић је изгубио подршку свих и не може да схвати да живимо у мултиполарном свијету. Његове пријетње само јесу тест за Тужилаштво БиХ - додао је Додик.

Вулићева је појаснила, да је ситуација била обрнута, односно да је нека политичка фигура из Републике Српске, упутила сличне пријетње било којем политичару из ФБиХ, процеси против те особе би већ били покренути.

Додаје да је управо Милорад Додик брана очувања Републике Српске, али и дејтонске БиХ. Осврнула се на нелегални процес проведен против Додика, управо зато што је он брана Српске и њеног очувања.

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- Имали смо атак од стране правосудних институција. Страшно колико је правосуђе нијемо и глуво. Драго ми је што Српска има лидера и фигуру какав је Додик, а што Бакир није и никада неће бити - напоменула је Вулићеву.

Напомиње да Република Српска поштује и штити своје грађане, територију, те да је гаранција сигурности Српске и њене одбране Додик.

- У ФБиХ они само слушају и климају главом, ми нисмо послушници ни поданици - напомиње Вулићева.

Вулићева је истакла да БиХ није држава, него протекторат.

- Борба пред нама ће бити дуга и мукотрпна, а ја им поручујем Срби никада не губе - додаје она.

/РТРС/

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Тагови :

Сања Вулић

Бакир Изетбеговић

Милорад Додик

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