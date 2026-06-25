Крст као мета – Колико су Срби безбједни у ФБиХ?

Аутор:Весна Азић
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На мјесту гдје је некада било српско село, данас нема никога. Остао је крст, подигнут да обиљежи некадашње православно гробље. На њему су данас трагови метака.
Испаљено је више десетина хитаца, кажу из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ. Отворен је и предмет у Тужилаштву Средњобосанског кантона. Из полиције, међутим, кажу да случај није пријављен, већ су за њега сазнали преко медија.
,,Утврђено је да се ради о металном крсту постављеном прије више од три године, на којем постоје оштећења у виду неколико кружних удубљења. Кантоналном тужилаштву Травник достављен је Извјештај о подузетим мјерама и радњама против НН починиоца. Напомињемо да особа која је по нашим оперативним сазнањима поставила крст тренутно живи у САД-у, због чега с њом није било могуће обавити информативни разговор“, саопштено је из МУП-а СБК.
Не, није у Америци.
Предраг Сувира живи у Котор Варошу. Из полиције га, како и сам каже, нико никада није контактирао. Крст је, прича, прошлог љета поставио како би обиљежио мјесто некадашњег православног гробља и сачувао успомену на село у којем данас више нема Срба.
,,Прошле године сам на своју иницијативу поставио росвајни крст. Мислећи да ће бити дуготрајан, да то неће нико дирати, да се зна да су ту покопани неку људи, православци. Прије рата било је 70-ак надгробних споменика. То је сада све срушено“, казао је Предраг Сувара.
Напади на српску имовину и вјерска обиљежја годинама не јењавају. Стварају осјећај несигурности међу повратницима и малобројним Србима који су остали да живе у Федерацији.
,,То што раде са црквама, то што лупају куће, то што избјеглице из Бихаћа одлазе доле. То није само то. Па нема гдје нису почели тај полигон. Гдје год је српска земља или српско имање, то дај нешто што је неприхватљиво за друге“, рекао је Миле Марчета, предсједник Удружења грађана Дрвара "Одрживи повратак".
Још више забрињава чињеница да је овај локалитет током рата у БиХ био база и центар за обуку страних бораца, муџахедина, који су дјеловали у саставу одреда "Ел Муџахид" при Трећем корпусу Армије Републике БиХ, кажу из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
,,Морам рећи да нисам уопште оптимиста за генерално српску заједницу на подручју Травника. Добро имају храбрости и отићи па поставити крст и покосити гробље. То је и рурална средина удаљена од главног пута. Добро па их нико није убио док су горе постављали крст“, рекао је Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Ко је пуцао и када су оштећења настала, требало би да утврди истрага Тужилаштва Средњобосанског кантона. За сада одговор на то питање не постоји. Али међу Србима који живе или се враћају у Федерацију остаје друго питање.. да ли ће овакви инциденти бити расвијетљени или ће, као и многи прије њих, пасти у заборав.
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