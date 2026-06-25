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Упозорење из МУП-а КС: Преузмите документа у овом року или ће бити поништена

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 10:38

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Лична и возачка карта на столу.
Фото: АТВ

Сектори за грађанска стања МУП-а Кантона Сарајево имају више хиљада непреузетих личних докумената грађана, што додатно оптерећује администрацију.

Министарство унутрашњих послова Кантона Сарајево позива грађане да преузму своје нове личне карте, возачке дозволе и пасоше.

Из те институције наводе да тренутно сектори за грађанска стања МУП-а Кантона Сарајево имају више хиљада непреузетих личних докумената грађана, што додатно оптерећује администрацију, те отежава претраге нових личних докумената приликом издавања.

Додају да велики број грађана, из непознатих разлога, одсуства или заборавности, не преузима нове личне документе након издавања, тако да их тренутно само у општини Нови Град, која има највише становника, има више од 1.000.

Имајући у виду гужве које се стварају на издавању личних документа у љетним мјесецима, важно је да грађани преузму своје документе, како би се ослободила архива, растеретила администрација и убрзали пословни процеси.

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Иако не постоји законски рок за преузимање личних карата и возачких дозвола важно је благовременим преузимањем омогућити несметан проток личних докумената у секторима и ефикаснију услугу за грађане.

Такође, у случају непреузимања путних исправа дуже од 120 дана, Министарство унутрашњих послова Кантона Сарајево може поништити документ.

Лични документи издају се на 11 локација (осам сектора за грађанска стања МУП-а Кантона Сарајево), према мјесту пребивалишта и грађани се за ту услугу могу обратити сваког радног дана од 7.30 до 16.00 сати, саопћено је из МУП-а КС, преноси Ослобођење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

МУП ТК

Лична документа

пасош

Лична карта

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