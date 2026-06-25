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Вујичић: Несхватљиво ћутање бошњачких званичника на сркнављење православних обиљежја

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 08:22

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Мирослав Вујичић
Фото: АТВ БЛ

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић изјавио је Срни да је несхватљиво да неко у БиХ 30 година након рата има потребу да напада и уништава православна обиљежја, као и ћутање бошњачких званичника о томе.

Вујичић је рекао да је скрнављење православног гробља и оштећење крста на подручју Травника велика срамота за оне у чије се име то ради.

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- Сигуран сам да се такво нешто не би десило у Републици Српској и да би, да се деси, наишло на осуду свих званичника Републике Српске, док о овим немилим догађајима званични представници Бошњака ћуте - навео је Вујичић.

Он је додао да се бошњачки званичници баве "парадама поноса" и концертима пјевача из Србије, док ћуте на пуцање у крст на православном гробљу код Травника.

Према подацима Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ, у травничком насељу Засеље испаљено је више десетина пројектила из ватреног оружја на православни крст и у правцу некадашњег православног гробља.

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Крст је поставио Србин који је протјеран из Травника и сада живи у Аустралији.

(СРНА)

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Тагови :

Мирослав Вујичић

Травник

православно гробље

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