Вујичић: Несхватљиво ћутање бошњачких званичника на сркнављење православних обиљежја

Аутор:АТВ редакција
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Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић изјавио је Срни да је несхватљиво да неко у БиХ 30 година након рата има потребу да напада и уништава православна обиљежја, као и ћутање бошњачких званичника о томе.
Вујичић је рекао да је скрнављење православног гробља и оштећење крста на подручју Травника велика срамота за оне у чије се име то ради.
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- Сигуран сам да се такво нешто не би десило у Републици Српској и да би, да се деси, наишло на осуду свих званичника Републике Српске, док о овим немилим догађајима званични представници Бошњака ћуте - навео је Вујичић.
Он је додао да се бошњачки званичници баве "парадама поноса" и концертима пјевача из Србије, док ћуте на пуцање у крст на православном гробљу код Травника.
Према подацима Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ, у травничком насељу Засеље испаљено је више десетина пројектила из ватреног оружја на православни крст и у правцу некадашњег православног гробља.
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Крст је поставио Србин који је протјеран из Травника и сада живи у Аустралији.
(СРНА)
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