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Иран: Транзит кроз Ормуски мореуз могућ само уз координацију са нама

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 07:54

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Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Морнарица Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) упозорила је данас да је безбједан пролаз кроз Ормуски мореуз могућ искључиво преко рута које су одредиле иранске власти, наводећи да је свако кретање ван званично утврђених коридора "забрањено и опасно".

У саопштењу ИРГЦ-а наведено је да су алтернативне транзитне руте "неприхватљиве и потпуно опасне" и да ће сваки саобраћај изван одобрених праваца бити предмет надзора и реакције, пренио је портал "Пресс ТВ".

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Иранске власти су истакле да је координација са морнарицом ИРГЦ-а "обавезна" за сва пловила која пролазе кроз тај стратешки пловни пут.

Упозорење је услиједило неколико дана након изјаве предсједника иранског парламента Мохамеда Бакера Калибафа, који је поручио да се управљање Ормуским мореузом неће вратити на стање које је постојало прије 28. фебруара, када су, према тврдњама Техерана, Сједињене Америчке Државе и Израел покренули нови талас војних активности против Исламске Републике.

Иран је раније саопштио да је ограничио пролаз кроз мореуз за земље које сматра непријатељским, као одговор на, како наводи, америчке мјере против иранских лука и бродова.

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Након тога Техеран је почео да уводи строжу контролу поморског саобраћаја кроз мореуз.

Према наводима иранских званичника, Техеран и Вашингтон су у међувремену постигли меморандум о разумијевању с циљем смањења тензија и нормализације поморског саобраћаја, који су потом потписали предсједници двије земље.

Меморандум предвиђа да Иран током периода од 60 дана омогући безбједан пролаз комерцијалним бродовима између Персијског залива и Оманског мореуза без наплате накнада.

Међутим, Техеран наглашава да право пролаза остаје условљено претходном координацијом са иранским властима, које ће наставити да надзиру саобраћај кроз Ормуски мореуз.

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Ормуски мореуз представља кључну поморску везу између Персијског залива и Индијског океана, кроз коју пролази значајан дио светске трговине нафтом и течним природним гасом.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Иран

Ормуски мореуз

Хормушки мореуз

Нафта

Америка

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