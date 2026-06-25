У Венецуели проглашено ванредно стање због два разорна земљотреса

Аутор:АТВ редакција
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Привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез прогласила је данас ванредно стање након два разорна земљотреса која су погодила подручје Каракаса.
Обраћајући се на државној телевизији, Родригез је изразила саучешће породицама страдалих, али није изнијела податке о жртвама, пренио је "Caracas chronicles".
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Такође је захвалила Сједињеним Америчким Државама, неколико других влада и међународних институција на позиву да понуде хитну помоћ.
Како су навеле надлежне службе, аеродром "Симон Боливар" у Маикветији, у близини Каракаса, затворен је због оштећења насталих у земљотресима.
Снабдијевање струјом и телекомуникације још увијек нису у потпуности успостављене.
Министар унутрашњих послова земље Диосдадо Кабељо рекао је да су ангажоване све расположиве службе, укључујући ватрогасце и полицију.
Видео-снимци из Каракаса приказују спасиоце како претражују рушевине срушених објеката.
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Предсједник општине Чакао Густаво Дуке рекао је да су се на подручју општине срушиле двије грађевине, да је најмање 16 људи повријеђено, као и да има погинулих, али ни он није говорио о броју жртава.
Он је апеловао на људе у најпогођенијем подручју - на граници између Алтамире и Лос Палос Грандеса, да избјегавају зграде и остану на трговима и у Парке дел есте, гдје се постављају кампови, док стручњаци не процијене штету.
Према подацима Америчког геолошког завода (УСГС), први земљотрес догодио се у 18.04 по локалном времену и имао је магнитуду 7,1 степен.
Епицентар је био западно од града Морона у држави Карабобо, око 168 километара западно од Каракаса, на дубини од 13 километара.
Само минут касније услиједио је још јачи земљотрес магнитуде 7,5 степени, на дубини од 10 километара, са епицентром 16 километара југозападно од Морона.
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Национална метеоролошка служба САД издала је упозорење на цунами за Порторико и Америчка Девичанска острва, али је упозорење за приобаље Венецуеле у међувремену укинуто.
Према извјештајима са терена, више зграда срушило се у Каракасу, укључујући објекте у насељима Лос Палос Грандес, Алтамира, Ел Параисо, Карикуао, Себукан, Чакао, Барута и Сан Бернардино.
Становници престонице описали су снажно подрхтавање тла, наводећи да су се зграде љуљале, а предмети падали по становима.
Спасилачке екипе, ватрогасци и припадници цивилне заштите започели су потрагу за људима под рушевинама.
Према првим оцјенама, размере разарања могле би да буду упоредиве са посљедицама земљотреса из 1967. године, који се сматра једним од најтежих у модерној историји Венецуеле.
Како пише "Caracas chronicles", посебну пажњу привукла је чињеница да су двије зграде које су се срушиле у области Алтамира-Лос Палос Грандес смјештене у непосредној близини мјеста гдје су се током земљотреса 1967. године такође урушила два објекта.
Епицентар земљотреса регистрован је у близини Морона, у подручју гдје се налази важан петрохемијски комплекс Пекивен, што је додатно појачало забринутост власти због могућих посљедица по инфраструктуру.
За сада нема званичних података о броју погинулих и повријеђених.
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Снажни земљозтеси нису уобичајени у Венецуели јер се налази на прелазу између двије телстонске плоче.
Према сеизмотектонском извјештају УСГС-а за карипску регију, овај догађај је најјачи земљотрес забиљежен у Венезуели у посљедњих 126 година, упоредив само са историјским земљотресом магнитуде 7,7 који се догодио у октобру 1900. године.
(Телеграф.рс)
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