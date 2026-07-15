Метеоролошка служба упозорила: Екстремни временски услови постају стална појава

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У извјештају британске Метеоролошке службе наводи се да Велика Британија пролази кроз период историјских климатских промјена без преседана, а екстремни временски услови постаће стална појава.
"Током овог љета већ су забиљежена три топлотна таласа, а температуре су премашиле 30 степени Целзијуса током 25 дана у 2026. години", наводи се у годишњем извјештају Метеоролошке службе о стању климе у Великој Британији и истиче да је све јасније да је клима у Великој Британији претрпјела суштинске промјене и наставља да се мијења, преноси Скај њуз.
Свијет
Сијарто поднио оставку на мјесто посланика
Упозорава се да у јужне дијелове земље продиру топлији климатски услови, док се подручја са хладнијом климом на сјеверу смањују, док климатске промјене изазване људским дјеловањем, првенствено сагоријевањем фосилних горива, доводе до све екстремнијих временских прилика.
Због тога је 2025. година постала најтоплија година од почетка мјерења 1884. године и то је уједно био шести пут у 21. вијеку да је оборен температурни рекорд.
"Када је ријеч о температурама, било на годишњем, сезонском, мјесечном или дневном нивоу, подаци потврђују да клима која је била карактеристична за 20. вијек више не постоји. У појединим дијеловима југоисточне Енглеске, најтоплији дан у години је у просјеку за 4,5 степени Целзијуса топлији него што је био прије само неколико деценија", изјавио је главни аутор извјештаја Мајк Кендон из Метеоролошке службе.
Кендон наводи да области попут долине Јорка и Ланкашира на сјеверу земље сада имају сличне годишње температуре карактеристичне за шире подручје Лондона у периоду од 1961. до 1990. године, преноси Тањуг.
Свијет
Међу страдалима у заглављеном лифту и један Балканац
Истовремено, у Енглеској и Велсу је током прољећа било значајно мање падавина, испод половине просјечне количине, а у појединим мјестима и мање од трећине просјека.
Професорка Лиз Бентли, извршна директорка Краљевског метеоролошког друштва, изјавила је да су климатске промјене увелико почеле у Великој Британији и упозорила да оне "више нису апстрактан концепт за будуће генерације".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
18
18
18
11
18
09
18
02
17
54
Тренутно на програму