Аргентина - Енглеска: Ко је судија и зашто би Месију могао донијети срећу

Исмаил Елфат има незавидан задатак да суди полуфиналну утакмицу Енглеска - Аргентина која се игра вечерас у 21 сат.

Рођен у Казабланки, Мароко, Елфат представља Сједињене Америчке Државе.

На овогодишњем Свјетском првенству судио је три утакмице: Јапан - Холандија (2:2), Шпанија - Уругвај (1:0) и Бразил - Норвешка (1:2).

У тим утакмицама показао је шест жутих и један црвени картон уругвајском играчу Агустину Канобију - један од најјаснијих црвених картона на турниру, преноси ЕСПН.

Елфат је такођер био четврти судија на финалној утакмици Свјетског првенства у Катару 2022. између Француске и Аргентине.

Помоћне судије вечерашње утакмице су Кори Паркер и Кајл Еткинс.

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Одабир Елфата могла бити добра вијест за Лионела Месија који је, занимљиво, судио неке велике утакмице у недавној каријери Аргентинца.

Као што је раније споменуто, Елфат је био четврти судија када је Меси постигао два гола у побједи Аргентине над Француском у финалу Свјетског првенства 2022.

Био је и судија када је Интер Мајами освојио Лига куп 2023. године, преноси Аваз.

Елфат је такође био судија у три меча у којима су Меси и екипа побиједили.