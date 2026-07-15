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Преминуо бивши фудбалер Бундеслиге

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 14:46

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Преминуо бивши фудбалер Бундеслиге
Фото: Pixabay

Некадашњи нападач Ајнтрахта из Франкфурта, Маркус Бајерле, преминуо је у 54. години, саопштио је њемачки клуб у сриједу ујутру.

Бајерле је у Франкфурт стигао у зиму 2003. године и постао један од миљеника навијача током периода у којем је клуб два пута изборио пласман у Бундеслигу. Био је актер чувене побједе против Ројтлингена (6:3) у посљедњем колу сезоне 2002/03, којом је осигуран повратак у елитни ранг, а двије године касније постигао је и кључни гол у одлучујућем тријумфу над Бургхаузеном (3:0).

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Током боравка у Ајнтрахту, Бајерле је одиграо 52 утакмице, постигао 13 голова и забележио пет асистенција. Прије доласка у Франкфурт, наступао је за Штутгарт Кикерс, Дуизбург и Ханзу из Ростока. Професионалну каријеру завршио је 2007. године у Дармштату 98.

Након повлачења из професионалног фудбала, Бајерле је остао активан у спорту као играч-тренер у аматерском клубу СВ Дортелвајл. Живио је у Бад Вилбелу, у близини Франкфурта.

Узрок смрти Маркуса Бајерлеа за сада није објављен. Иза себе је оставио супругу и двоје дјеце.

(телеграф)

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Тагови :

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Маркус Бајерле

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