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Симптоми код убода осе које не смијете да игноришете: Могу бити погубни

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 15:08

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Детаљан макро снимак осе која се одмара на јарко жутим латицама цвијета, истичући њене живописне боје.
Фото: Ralph/Pexels

Код особе која је алергична на убод осе, потребно је свега десет до петнаест минута да се ситуација приликом убода претвори у аларманту.

Код девет од десет људи остане црвена кврга која сврби два дана и то је све. Проблем је што та десета особа често и не зна да спада у њу, док се не деси први пут.

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Јулско поподне, роштиљ у дворишту, сок у руци. Оса улети у чашу, гутљај, убод у уста или грло. Ту се прича мијења. Оток на том мјесту умије да затвори дисајни пут и код особе која никада није била алергична. Зато разлика између обичне и опасне реакције није увијек у томе ко сте, већ гдје вас је убола.

Када убод осе постаје хитан случај

Обична реакција је локална. Бол неколико секунди, па црвенило, оток величине ораха и свраб. То траје један до два дана и смирује се само. Ни лед ни крема ту ништа драматично не мијењају, само вам буде пријатније. Ако оток нарасте до величине длана, то је јака локална реакција, непријатна али и даље није животно опасна.

Сасвим друга прича је кад симптоми крену далеко од мјеста убода. Тада тијело реагује на цијелом нивоу и сат почиње да откуцава.

Који су симптоми анафилаксије послије убода осе?

Анафилаксија је нагла, тешка алергијска реакција цијелог тијела која се јавља у року од неколико минута до сат времена послије убода осе и може да угрози дисање и крвни притисак. То је стање које тражи хитну помоћ, не чекање.

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Знаци које никада не отписујете као пролазне су сљедећи:

  • копривњача или црвенило које се шири по цијелом тијелу, не само око убода
  • оток усана, језика или грла и осјећај кнедле коју не можете да прогутате
  • отежано дисање, свирање у грудима или промукао глас
  • вртоглавица, убрзан пулс, хладан зној или осјећај да ћете се онесвијестити
  • грчеви у стомаку, мучнина или повраћање убрзо послије убода

Два или више ових знака заједно значе да одмах требате позвати Хитну помоћ. Ако неко ко је већ имао тешку реакцију носи аутоињектор са адреналином, примјените га одмах, јер се свака минута рачуна. Према смјерницама здравствених организација попут Свјетске здравствене организације о анафилаксији, адреналин је први и најважнији корак, а антихистаминик и кортикостероид долазе тек послије њега.

Шта да урадите у првих пет минута

Извадите жаоку ако је видите, али код осе је често нема јер оса не оставља жаоку као пчела. Не стежите мјесто прстима да не бисте истиснули још отрова. Оперите убод водом и сапуном, па ставите хладан облог на двадесетак минута да смирите оток. Код обичне реакције то је довољно.

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Највећи проблем није сам убод, већ чекање да видите хоће ли проћи. Ако је оса убола у уста, језик или грло, не играте на то. Одмах тражите помоћ, јер се оток ту шири ка дисајном путу. Исто важи ако вас је избо рој оса одједном, јер количина отрова тада расте.

Људе који су једном имали алергију на убод осе љекар обично упути на тестирање и пропише аутоињектор који носе са собом љети. То није претјеривање. Код њих друга реакција зна да буде тежа од прве, па је боље имати адреналин у торби него га тражити док сат откуцава. Ако сумњате да спадате у ту групу, разговарајте са својим љекаром прије сезоне роштиља.

(Крстарица)

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Тагови :

убод осе

инсекти

алергија

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