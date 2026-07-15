Колона аута и данас на ГП Зупци: Чекања и на ГП Изачић, Велика Кладуша и Делеуша

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На граничном прелазу Изачић, Зупци, Велика Кладуша, Делеуша и Зупци појачана је фреквенција возила на излазу, на ГП Доња Градина на улазу из БиХ. На граничним прелазима за путничка возила задржавања нису дужа од 30 минута.
С обзиром да је сезона годишњих одмора, стање на граничним прелазима је промјенљиво и дужа задржавања су очекивана.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила, саопштено је из АМС РС.
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