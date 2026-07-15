Logo

Колона аута и данас на ГП Зупци: Чекања и на ГП Изачић, Велика Кладуша и Делеуша

15.07.2026 12:38

Коментари:

0
ГП Зупци
Фото: AMSRS

На граничном прелазу Изачић, Зупци, Велика Кладуша, Делеуша и Зупци појачана је фреквенција возила на излазу, на ГП Доња Градина на улазу из БиХ. На граничним прелазима за путничка возила задржавања нису дужа од 30 минута.

С обзиром да је сезона годишњих одмора, стање на граничним прелазима је промјенљиво и дужа задржавања су очекивана.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила, саопштено је из АМС РС.

Подијели:

Тагови :

ГП Зупци

ГП Велика Кладуша

Стање на границама

стање на путевима

Коментари (0)

Више из рубрике

Пола вијека пријатељства бихаћких средњошколаца

Друштво

Златни јубилеј: Пола вијека пријатељства бихаћких средњошколаца

2 ч

0
Стигло упозорење за Српску: Могуће непогоде са јаким вјетром и градом, иде и до 39

Друштво

Стигло упозорење за Српску: Могуће непогоде са јаким вјетром и градом, иде и до 39

4 ч

5
Огласио се МУП Српске: Не постоји никаква опасност за грађане!

Друштво

Огласио се МУП Српске: Не постоји никаква опасност за грађане!

5 ч

0
Беба

Друштво

Српска богатија за 20 беба

7 ч

0

  • Најновије

14

52

"Родитељима нису потребна оправдања и обећања, него мјеста у вртићима"

14

48

Конаковић: Хрвати у БиХ уживају много више права и позиција него што им то по законима припада

14

47

Строге мјере безбједности у Атланти пред утакмицу између Енглеске и Аргентине

14

46

Преминуо бивши фудбалер Бундеслиге

14

43

Усвојен Приједлог измјена и допуна закона о Суду БиХ у првом читању

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима