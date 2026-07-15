Златни јубилеј: Пола вијека пријатељства бихаћких средњошколаца

Аутор:АТВ редакција
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Постоје датуми који се не заборављају и људи који, без обзира на даљину, раздвојеност, године и животне путеве, остају дио нашег срца, а управо такав био је сусрет некадашњих ученика одјељења Г1 грађевинског одсјека Техничке школе у Бихаћу, који су обиљежили велики јубилеј - 50 година матуре (1976–2026).
Пола вијека након што су заједно сједили у школским клупама, рјешавали прве задатке, дијелили младалачке бриге и снове о будућности, некадашњи школски другови поново су се окупили како би прославили живот, пријатељство и успомене које вријеме није успјело избрисати.
Дан је започео у предивном амбијенту уз смарагднозелену ријеку Уну, понос Бихаћа и цијеле Крајине. Шетња и заједнички ручак на Јаподским отоцима били су прилика да се присјете школских дана, професора, догодовштина из учионица и времена када је живот био пред њима попут отворене књиге.
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Смијех, загрљаји и разговори испунили су сваки тренутак овог посебног дана. Многи се нису видјели годинама, али већ након првих неколико реченица било је јасно да истинско пријатељство не познаје проток времена.
Посебну емоцију изазвао је повратак на мјесто које за ову генерацију има готово симболично значење. На Јаподским отоцима и поред ресторана Сунце настале су фотографије које ће остати трајна успомена на јубилеј. Управо у том ресторану давне 1976. године одржана је њихова матурална забава, па је повратак на мјесто младости пробудио сјећања која ни након пет деценија нису изблиједјела.
Вечерње дружење настављено је у ресторану "Ловац", гдје је атмосферу додатно уљепшао њихов друг и музичар Мирсад Беширевић, познатији као Мишко. Његове пјесме вратиле су присутне у нека љепша времена, а плес и пјесма трајали су до касно у ноћ.
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Ово окупљање било је посебно и због још једног разлога. На исти дан рођендан је прославио њихов школски друг Бранко Обрадовић, којег пријатељи знају као Мане, а којем су сви присутни упутили искрене честитке. Мане је поријеклом из села Пркоси код Петровца, а данас живи на релацији Бањалука-Нови Сад и већ деценијама је успјешан привредник, и за њега овакви сусрети имају посебну вриједност, те је поручио да ће долазити на ова окупљања док год буде могао.
Иначе, ова генерација је и ранијих година организовала дружења, али овогодишња златна матура ипак носи посебну тежину. И педесет година након завршетка школе, њихово заједништво остало је једнако снажно као и некада.
На крају дана, док је изнад Уне полако падао сумрак, а посљедње фотографије биљежиле осмијехе некадашњих матураната, свима је било јасно да је ово много више од обиљежавања годишњице матуре. Био је то сусрет пријатеља који су доказали да истинске везе не старе ни вријеме ни живот.
Ова генерација Техничке школе у Бихаћу још једном је показала да се најљепше успомене не чувају у албумима, већ у људима који их заједно носе кроз живот. Након пола вијека, они су и даље – иста генерација, исти пријатељи и иста велика породица.
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