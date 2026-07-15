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Спорно одлагалиште на Трговској гори: БиХ ће учествовати у процјени утицаја на животну средину

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 13:12

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Спорно одлагалиште на Трговској гори: БиХ ће учествовати у процјени утицаја на животну средину
Фото: АТВ

БиХ је званично обавијестила Хрватску да намјерава да учествује у поступку процјене утицаја на животну средину за пројекат изградње дугорочног складишта радиоактивног отпада на Трговској гори, саопштено је из Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министара.

Министарство за заштиту животне средине и зелену транзицију Хрватске у јуну је нотификацијом формално обавијестило БиХ о покретању овог поступка и затражило одговор да ли БиХ намјерава да учествује у прекограничним консултацијама, у складу са Еспо конвенцијом.

Министарство спољне трговине хрватској страни је заједно са својим дописом прослиједило одговор Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске као контакт тачке за Еспо конвенцију.

У одговору је истакнуто да је нотификација Хрватске нејасна, непотпуна, неблаговремена, те да није усклађена са Еспо и другим међународним конвенцијама, наводи се у саопштењу.

Указано је и на кључне недостатке поступака Хрватске у вези са пројектом и потребу да се цјелокупан погрешно вођени поступак врати у знатно ранију фазу, те су поново истакнути претходни захтјеви за достављање релевантних информација и документације, као и за формирање заједничког тијела и/или закључивање посебног билатералног споразума о овом питању.

Министарство спољне трговине и економских односа подсјетило је да Хрватска још није доставила студију утицаја на животну средину нити било какву документацију о процјени утицаја.

Нотификацијом је фактички само најављен процес консултација и јавних расправа након што студија буде комплетирана и достављена, напомиње се у саопштењу.

Министарство спољне трговине и економских односа најавило је да наставља да координише активности, као и правну борбу пред више међународних тијела против овог несавјесно вођеног пројекта Хрватске.

У саопштењу се истиче да Хрватска треба да, умјесто изградње центра, поступи у складу са својим међународним обавезама и општеприхваћеним начелима међународног права, те да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране "Кршко" складишти у држави у којој је и настао и која је спремна да га прихвати, у Словенији.

"То је једино правилно и прихватљиво рјешење, како за становништво у БиХ тако и за становништво Хрватске, нарочито имајући у виду чињеницу да је избор Черкезовца извршен уз груба кршења међународних стандарда из области заштите животне средине, нуклеарне енергије и људских права, а нарочито уз очигледну еколошку дискриминацију локалне популације", указали су у ресорном министарству.

Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране "Кршко", као и постојећи институционални отпад, складишти на Трговској гори у општини Двор, на самој граници са БиХ, преноси Срна

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Тагови :

Трговска гора

Босна и Херцеговина

Хрватска

Еспо конвенција

Животна средина

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