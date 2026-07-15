Сања Вулић питала ЦИК: Гдје завршава новац од казни политичким субјектима?

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић затражила је од Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ објашњење на који начин се врши расподјела и троши новац наплаћен по основу новчаних казни изречених политичким субјектима.
Вулићева је, с обзиром на то да је изрицање новчаних казни политичким субјектима због преурањене или непримјерене кампање редовна тачка на сједницама ЦИК-а, посланичким питањем затражила информацију о томе у који буџет та средства буду уплаћена, ко одлучује о њиховој намјени и на основу којих прописа се врши расподјела и трошење.
Она је, у истом посланичком питању затражила да ЦИК за 2024, 2025. и 2026. годину достави преглед свих наплаћених новчаних казни, са укупним износом наплаћених средстава по годинама, као и податке о томе за које су намјене та средства утрошена, у којим износима и на основу чијих одлука.
Вулићева ја напоменула да је питање упућено ЦИК-у од општег интереса.
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