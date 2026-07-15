Министарство финансија Српске: Почела исплата 58 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Данас ће бити исплаћене накнаде за мјесец јуни корисницима борачко-инвалидске заштите и корисницима накнада из области социјалних давања, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.
"Министарство финансија Републике Српске обезбиједило је у Буџету 58 милиона КМ за исплату мјесечних накнада корисницима борачко-инвалидске заштите и корисницима накнада из области социјалних давања. Данас ће бити исплаћене накнаде за мјесец јуни корисницима мјесечног борачког додатка и корисницима права из области борачко-инвалидске заштите", наводе из Министарства.
Такође, данас ће бити исплаћена и накнада корисницима социјалних давања, као и накнаде категоријама вишечланих породица које испуњавају услове по основу Закона о подршци незапосленим родитељима четворо и више дјеце.
Из Буџета Републике Српске данас ће на рачуне општина и градова бити исплаћена и средства потребна за исплату корисницима права на туђу његу и помоћ у Републици Српској коју локалне заједнице измирују према крајњим корисницима.
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