Министарство финансија Српске: Почела исплата 58 милиона КМ

Данас ће бити исплаћене накнаде за мјесец јуни корисницима борачко-инвалидске заштите и корисницима накнада из области социјалних давања, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.

"Министарство финансија Републике Српске обезбиједило је у Буџету 58 милиона КМ за исплату мјесечних накнада корисницима борачко-инвалидске заштите и корисницима накнада из области социјалних давања. Данас ће бити исплаћене накнаде за мјесец јуни корисницима мјесечног борачког додатка и корисницима права из области борачко-инвалидске заштите", наводе из Министарства.

Такође, данас ће бити исплаћена и накнада корисницима социјалних давања, као и накнаде категоријама вишечланих породица које испуњавају услове по основу Закона о подршци незапосленим родитељима четворо и више дјеце.

Из Буџета Републике Српске данас ће на рачуне општина и градова бити исплаћена и средства потребна за исплату корисницима права на туђу његу и помоћ у Републици Српској коју локалне заједнице измирују према крајњим корисницима.