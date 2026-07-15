17 година од усвајања Закона о заштити назива Република Српска

Аутор:АТВ редакција
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Народна скупштина Републике Српске усвојила је 16. јула 2008. године Закон о заштити назива Република Српска.
Република Српска је настала 9. јануара 1992. године као Република српског народа БиХ, одлуком Скупштине српског народа у БиХ.
Општим оквирним споразумом за мир у БиХ, потписаним 21. новембра 1995. године, Република Српска је и међународно призната као један од два конститутивна ентитета БиХ.
Због сталних напада бошњачких сарајевских кругова на назив Република Српска, Народна скупштина Српске усвојила је 2008. године Закон о заштити назива Република Српска, преноси Срна
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