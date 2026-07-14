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Стевандић: Вукановић негира српске цивилне жртве, раскринкаћу га до краја

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 19:13

Коментари:

3
Предсједник НСРС
Фото: ATV

Предсједник Парламента Српске Ненад Стевандић рекао је данас да посланик Листе за правду и ред Небојша Вукановић ради као агент бошњачке тајне службе АИД и негира српске цивилне жртве у Братунцу.

"Вукановић је мандат завршио најстрашније - негирајући српске цивилне жртве у Братунцу. Када сам га суочио са именима убијене дјеце и жена, ништа није негирао, него је наставио да пљује. Раскринкаћу га до краја", поручио је Стевандић у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Небојша Вукановић

Коментари (3)

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