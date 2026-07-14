Стевандић: Вукановић негира српске цивилне жртве, раскринкаћу га до краја

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Парламента Српске Ненад Стевандић рекао је данас да посланик Листе за правду и ред Небојша Вукановић ради као агент бошњачке тајне службе АИД и негира српске цивилне жртве у Братунцу.
"Вукановић је мандат завршио најстрашније - негирајући српске цивилне жртве у Братунцу. Када сам га суочио са именима убијене дјеце и жена, ништа није негирао, него је наставио да пљује. Раскринкаћу га до краја", поручио је Стевандић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Издајник који ради као агент муслиманског АИД-а мандат је завршио најстрашније - негирајући српске цивилне жртве у Братунцу. Када сам га суочио са именима убијене дјеце и жена, ништа није негирао, него је наставио да пљује. Раскринкаћу га до краја! pic.twitter.com/xjlzOjO38S— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) July 14, 2026
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