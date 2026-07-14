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Слетио са пута, па ударио у дрво: Због тешке несреће обустављен саобраћај у дијелу града

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 19:53

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Аутомобил се закуцао у дрво у сарајевском насељу Долац Малта.
Фото: Црна-Хроника

У сарајевском насељу Долац Малта догодила се тешка саобраћајна несрећа. У овој незгоди су учествовала два аутомобила.

Због несреће је обустављен саобраћај из правца центра града према Илиџи, а на овој дионици формиране су велике колоне возила.

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Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова КС потврђено је да је пријава о несрећи запримљена у 18:30 сати.

“У 18:30 сати на Булевару Меше Селимовића догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовала два путничка моторна возила. Једно лице је задобило повреде, а степен повреда за сада није познат и биће утврђен након љекарског прегледа”, казали су из Оперативног центра МУП-а КС за Црну хронику.

На мјесто догађаја одмах су упућени припадници полиције и екипа Хитне помоћи, која је повријеђену особу збринула и превезла на указивање љекарске помоћи.

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Како се може видјети на фотографијама, један аутомобил је излетио с цесте те ударио у дрво. Увиђај је у току.

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

увиђај

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