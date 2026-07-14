Слетио са пута, па ударио у дрво: Због тешке несреће обустављен саобраћај у дијелу града

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У сарајевском насељу Долац Малта догодила се тешка саобраћајна несрећа. У овој незгоди су учествовала два аутомобила.
Због несреће је обустављен саобраћај из правца центра града према Илиџи, а на овој дионици формиране су велике колоне возила.
Свијет
Отац страдао док је покушавао да спаси своје двоје дјеце: Преминуо и пролазник који му је помагао
Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова КС потврђено је да је пријава о несрећи запримљена у 18:30 сати.
“У 18:30 сати на Булевару Меше Селимовића догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовала два путничка моторна возила. Једно лице је задобило повреде, а степен повреда за сада није познат и биће утврђен након љекарског прегледа”, казали су из Оперативног центра МУП-а КС за Црну хронику.
На мјесто догађаја одмах су упућени припадници полиције и екипа Хитне помоћи, која је повријеђену особу збринула и превезла на указивање љекарске помоћи.
Хроника
Тешка несрећа у овом дијелу БиХ, више особа повријеђено
Како се може видјети на фотографијама, један аутомобил је излетио с цесте те ударио у дрво. Увиђај је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Свијет
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
БиХ
2 ч1
Најновије
Тренутно на програму