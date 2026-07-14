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Тешка несрећа у овом дијелу БиХ, више особа повријеђено

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 18:59

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Код Тузле се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала два аутомобила.

Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона потврђено је за портал "Аваза" да су у несрећи повријеђене три особе.

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Полицијски службеници тренутно обављају увиђај како би утврдили све околности које су довеле до ове саобраћајне несреће.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Тузла

увиђај

Полиција

повријеђени

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