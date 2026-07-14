Тешка несрећа у овом дијелу БиХ, више особа повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Код Тузле се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала два аутомобила.
Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона потврђено је за портал "Аваза" да су у несрећи повријеђене три особе.
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Полицијски службеници тренутно обављају увиђај како би утврдили све околности које су довеле до ове саобраћајне несреће.
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