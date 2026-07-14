Шта урадити ако изгоримо на сунцу: Дерматолог дао савјете

Аутор:АТВ редакција
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Заштитни фактор је кључан у борби против штетних сунчевих зрака, међутим свакоме се деси да некада приликом наношења креме прескочи неко мјесто.
Опекотине од сунца су изузетно болне, а кључно је реаговати одмах како би се спријечило даље оштећење коже. Хлађење хладним облогом или туширањем може ублажити упалу, док алоја вера помаже да се убрза зацјељивање, пише портал Бурдие.
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Опекотине од сунца су упална реакција спољашњих слојева коже узрокована УВ зрацима, а манифестују се црвенилом, љуштењем, отицањем и пликовима. Иако опекотина може да зацијели, у неким ћелијама могу настати трајне мутације које их могу учинити канцерогеним.
"Сунце производи ултраљубичасто зрачење које допире до коже и оштећује њене ћелије. То се дешава јер зрачење узрокује промјене у ДНК, што резултира црвенилом карактеристичним за опекотине", објашњава сертификовани дерматолог др Ранела Хирш.
Меланин је пигмент који штити кожу од оштећења тако што незаштићена кожа тамни. Неки људи имају више меланина па им кожа лакше тамни, док други лако изгоре.
"Али без обзира на склоност ваше коже, важно је нагласити да су и тамњење и опекотине знакови оштећења ћелија коже", истиче Хиршова. На срећу, постоји низ корака које можете предузети како бисте ублажили опекотину и убрзали процес зацјељивања, а водећи дерматолози открили су најефикасније методе.
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Чим примјетите опекотину, склоните се у хлад и избјегавајте сунце док кожа потпуно не зацијели. Др Хирш савјетује да се клоните сунца све док је кожа црвена, ружичаста или се љушти.
"Када се ваша кожа већ бори са повредом од опекотине, знатно је подложнија даљим, овог пута и опсежнијим оштећењима", упозорава дерматолог др Мишел Хенри.
Кожу је потребно охладити што је прије могуће. Др Хенри потврђује да "хладноћа помаже да се ублаже упала, бол, пецкање и свраб код опекотина". Притом пазите да лед или хладан облог не стављате директно на кожу.
"Радије умотајте хладан облог у пешкир и ограничите примјену на 15 до 20 минута одједном како бисте спријечили промрзлине", каже она и додаје да сачекате сат до два прије поновног стављања облога.
Препоручује се и туширање хладном водом, које може помоћи да се исперу остаци хлора или соли који би могли додатно да надраже кожу. Ипак, немојте се туширати предуго јер то може исушити кожу и избјегавајте грубе сапуне и трљање.
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Припремите купку која ће умирити кожу. Прва опција је купка са фино мљевеном овсеном кашом.
"Она има противупална својства, због чега је ефикасна у контроли упале и свраба повезаних са опекотинама. То може да захвали једињењима под називом авенантрамиди, који блокирају упалу", објашњава др Хенри и додаје: "Колоидна овсена каша може бити посебно корисна за ублажавање такозваног 'пакленог свраба' - изузетно болног и непрестаног свраба који се ријетко може појавити неколико дана након опекотине".
Додатна предност је што такве купке хидрирају кожу и подстичу њен опоравак. Ако немате овсену кашу, др Хирш препоручује купку од једнаких дијелова млијека и хладне воде.
"Млијечни протеини и природна млијечна киселина дјелују веома умирујуће", појашњава она.
Опечена кожа током зацјељивања захтијева знатно више воде.
"Када се ваша кожа бори против оштећења узрокованих УВ зрацима, потребна јој је додатна хидратација како би надокнадила течност изгубљену на сунцу", објашњава др Хенри.
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Чим схватите да сте изгорјели, појачајте унос воде. Др Хирш напомиње да хидратацију можете поспијешити и изотоничним напицима или воћем и поврћем богатим водом, попут лубенице и краставаца. Након туширања нанесите њежну хидратантну крему како бисте задржали влагу у кожи. Кожу њежно потапкајте пешкиром и, док је још благо влажна, нанесите крему. То ће помоћи код сувоће која прати опекотине.
"Наставите да хидрирате кожу чак и током фазе љуштења", саветује др Хенри.
Иако се чини очигледним, поштедите кожу уске одјеће и бирајте широке кројеве. "Потражите одјећу која је мекана, прозрачна и покрива што већу површину коже," каже др Хенри и додаје да опекотине и алоја вера иду руку под руку.
"Умирујући ефекат гела из ове биљке може помоћи у зацјељивању опекотина првог и другог степена и убрзати опоравак“, објашњава др Хенри. Припазите да користите чисту алоја веру: „Избјегавајте све што садржи алкохол јер он може поништити хидратантне и умирујуће ефекте биљке“, каже она. Ако имате приступ свјежој биљци, тим боље.
Пептиди, познати из производа против старења, имају и својства зацјељивања рана.
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"Пептиди су мали ланци аминокиселина који су градивни блокови ћелија, па дјелују на обнову оштећених ћелија. Знамо да могу продријети у дермис и помоћи у подстицању синтезе колагена", објашњава др Рабач, која својим пацијентима препоручује производе са пептидима након прекомјерног излагања сунцу.
Пустите кожу да сама зацијели.
"Када опекотина дође у фазу љуштења, допустите да се кожа природно ољушти. Ако имате пликове, немојте их дирати ни бушити јер то повећава ризик од инфекције," каже др Хенри.
Ако плик сам пукне, др Хенри препоручује да то подручје очистите благим антибактеријским сапуном и хладном водом, затим нанесете мало вазелина и прекријете стерилним, нељепљивим фластером.
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Будите опрезни прије сљедећег излагања сунцу. Др Хенри као најважнију мјеру превенције наглашава ношење одјеће која штити од сунца, укључујући дуге рукаве, панталоне и шешир широког обода. То би, наравно, требало да прати наношење креме за сунчање широког спектра са заштитним фактором 30 или вишим. Не заборавите да поново нанесете крему свака два сата, а посебно након пливања или знојења.
(Курир)
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