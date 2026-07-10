Logo

Вјеровали сте да су ова јаја здравија, али истина ће вас потпуно шокирати

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 12:42

Коментари:

0
Вјеровали сте да су ова јаја здравија, али истина ће вас потпуно шокирати
Фото: Pixabay

Након што је британски трговински ланац Сејнсбури одлучио да из продаје избаци смеђа јаја и у понуди задржи искључиво бијела, многи потрошачи запитали су се да ли између њих заиста постоји разлика.

Још важније питање је да ли су бијела јаја мање квалитетна или мање хранљива од смеђих.

Из компаније објашњавају да је разлог за ову одлуку еколошке природе. Према њиховим истраживањима, производња бијелих јаја оставља дванаест зарез седам одсто мањи угљенични отисак у поређењу са смеђим.

У објашњењу се наводи да кокошке које носе бијела јаја троше мање хране, иако снесу приближно исти број јаја. Тиме се смањује укупна потрошња ресурса у производном ланцу, а управо производња сточне хране чини између педесет и шездесет одсто укупног утицаја узгоја живине на животну средину.

Да ли су смеђа јаја квалитетнија?

Многи и данас вјерују да тамнија љуска или интензивно наранџасто жуманце значе да је јаје квалитетније. Међутим, стручњаци истичу да је то углавном заблуда.

Суна Ван Кампен, дијететичар, објаснила је да боја жуманцета најчешће зависи од исхране кокошака.

„Оно што ваше жуманце чини тамним и наранџастим јесте то што кокошке хране невеном и паприком”.

Топлотна купола

Свијет

Топлотна купола се шири према Балкану: Ево како блокирамо афрички ваздух који гуши Европу

Њену тврдњу потврђује и истраживање објављено двије хиљаде двадесет четврте године у Националној медицинској библиотеци Сједињених Америчких Држава, у којем се наводи да додатак паприке у исхрани кокошака утиче на интензивнију боју жуманцета, али и на ниво холестерола у њиховој крви.

Боја жуманцета првенствено зависи од природних биљних пигмената познатих као каротеноиди, који се налазе у кукурузу, невену, паприци, шаргарепи и другом поврћу.

Од чега зависи боја љуске?

Боја љуске нема везе са квалитетом јајета, већ искључиво са расом кокошке.

Уопштено говорећи, бијеле кокошке носе бијела јаја, док смеђе кокошке носе смеђа.

Између бијелих и смеђих јаја не постоји разлика у нутритивној вриједности.

Много важнија информација од боје љуске јесте ознака утиснута на јајету. Она показује начин узгоја кокошака.

  • Ознака нула означава органски узгој,
  • Ознака један значи да су кокошке из слободног узгоја,
  • Ознака два означава подни узгој,
  • Ознака три означава јаја кокошака из кавеза, иако велики британски трговински ланци више не продају таква јаја.

На крају, ни боја љуске ни нијанса жуманцета не могу да открију колико је кокошка била здрава нити да ли ће јаје бити укусније или квалитетније. Оно што одлука компаније Сејнсбури показује јесте да су бијела јаја јефтинија за производњу и, према њиховим процјенама, представљају и еколошки прихватљивији избор, преноси Нова.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

јаја

Савјети

здравље

здрава исхрана

кокоши

Коментари (0)

Прочитајте више

Топлотна купола

Свијет

Како наш регион од топлотне куполе чува невидљиви штит

1 ч

0
Какво нас вријеме очекује у наредна два мјесеца? Љето показује "право лице"

Друштво

Какво нас вријеме очекује у наредна два мјесеца? Љето показује "право лице"

1 ч

0
Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале

Тенис

Да ли је ово разлог зашто је промијењен термин Ђоковић - Синер?

1 ч

0
Един Џеко преломио: Познато да ли наставља каријеру

Фудбал

Един Џеко преломио: Познато да ли наставља каријеру

1 ч

0

Више из рубрике

Печено јање на столу.

Савјети

Другачији начин окретања јањетине на ражњу нови хит љета: Брже се пече и сочније је

5 ч

0
crna kafa turska kafa vitamin B

Савјети

Пијемо је и по више пута дневно: Да ли нас кафа чини старијима?

6 ч

0
старење године

Савјети

Опрез ујутру: Ове навике убрзавају старење

1 д

0
Змија

Савјети

Невидљиви штит: Ови природни мириси тјерају змије

1 д

1

  • Најновије

14

16

Мала Цана напала човјека због фотографије са породицом: Хаос на комеморацији

14

15

Лаура Пргомет пуштена на слободу након инцидента, одређене јој мјере опреза

14

11

Вотка од ваздуха је феномен у свијету: Творац је српски зет, а ево како се прави

14

04

Минић: Више нема стајања

14

02

Додик: Разговараће се са представницима УС о могућој сарадњи у дистрикту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима