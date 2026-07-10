Вјеровали сте да су ова јаја здравија, али истина ће вас потпуно шокирати

Аутор:АТВ редакција
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Након што је британски трговински ланац Сејнсбури одлучио да из продаје избаци смеђа јаја и у понуди задржи искључиво бијела, многи потрошачи запитали су се да ли између њих заиста постоји разлика.
Још важније питање је да ли су бијела јаја мање квалитетна или мање хранљива од смеђих.
Из компаније објашњавају да је разлог за ову одлуку еколошке природе. Према њиховим истраживањима, производња бијелих јаја оставља дванаест зарез седам одсто мањи угљенични отисак у поређењу са смеђим.
У објашњењу се наводи да кокошке које носе бијела јаја троше мање хране, иако снесу приближно исти број јаја. Тиме се смањује укупна потрошња ресурса у производном ланцу, а управо производња сточне хране чини између педесет и шездесет одсто укупног утицаја узгоја живине на животну средину.
Многи и данас вјерују да тамнија љуска или интензивно наранџасто жуманце значе да је јаје квалитетније. Међутим, стручњаци истичу да је то углавном заблуда.
Суна Ван Кампен, дијететичар, објаснила је да боја жуманцета најчешће зависи од исхране кокошака.
„Оно што ваше жуманце чини тамним и наранџастим јесте то што кокошке хране невеном и паприком”.
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Њену тврдњу потврђује и истраживање објављено двије хиљаде двадесет четврте године у Националној медицинској библиотеци Сједињених Америчких Држава, у којем се наводи да додатак паприке у исхрани кокошака утиче на интензивнију боју жуманцета, али и на ниво холестерола у њиховој крви.
Боја жуманцета првенствено зависи од природних биљних пигмената познатих као каротеноиди, који се налазе у кукурузу, невену, паприци, шаргарепи и другом поврћу.
Боја љуске нема везе са квалитетом јајета, већ искључиво са расом кокошке.
Уопштено говорећи, бијеле кокошке носе бијела јаја, док смеђе кокошке носе смеђа.
Између бијелих и смеђих јаја не постоји разлика у нутритивној вриједности.
Много важнија информација од боје љуске јесте ознака утиснута на јајету. Она показује начин узгоја кокошака.
На крају, ни боја љуске ни нијанса жуманцета не могу да открију колико је кокошка била здрава нити да ли ће јаје бити укусније или квалитетније. Оно што одлука компаније Сејнсбури показује јесте да су бијела јаја јефтинија за производњу и, према њиховим процјенама, представљају и еколошки прихватљивији избор, преноси Нова.рс.
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