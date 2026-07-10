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Дрвар и његово становништво опстају захваљујући Влади Српске

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 13:37

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Дрвар град Титов град
Фото: YouTube/printscreen

Дрвар и његово већински српско повратничко становништво опстају, захваљујући континуираној подршци Владе Републике Српске, изјавила је начелница ове општине Душица Рунић.

Истакла је да ће милион КМ од Владе Српске бити утрошен за помоћ житељима ове општине и за развојне пројекте, међу којима је и реконструкција ветеринарске станице

Рунићева је напоменула да Дрвар већ неколико година узастопно добија подршку Владе Републике Српске, те да се та помоћ издваја и за Дјечији вртић "Мајка храброст" још од његовог оснивања 2018. године, те да је формирање ове јавне установе подржао Милорад Додик.

"Сваке године власти Републике Српске се потруде да се обезбиједе средства за његово функционисање јер овај вртић похађа 80 малишана. Дио средстава увијек опредијелимо за трошкове плата запослених јер је општина једина одговорна за финансирање предшколског васпитања и образовања", навела је Рунићева.

Она је рекла да Општинска управа Дрвар, захваљујући подршци Владе Републике Српске, већ неколико година исплаћује стипендије свим студентима из овог мјеста, без обзира на то гдје студирају.

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"Повећали смо исплату за новорођену дјецу, редовно подржавамо наше првачиће, запошљавамо приправнике", наше студенте - рекла је Рунићева истакла да се општина Дрвар труди да већину помоћи добијене од Владе Српске усмјери ка становништву, с циљем опстанка на огњиштима.

Рунићева је навела да Општинска управа, с обзиром на то да виши нивои не издвајају средства за то, има обавезу финансирања смјештаја у домове за старије лица која немају породицу која ће о њима бринути.

"Прошле године смо један дио средстава опредијелили за санацију јавног предузећа `Комуналац` и од ове године, коначно, можемо дио средстава да опредијелимо за развојне пројекте", рекла је Рунићева.

Она је најавила да ће, захваљујући овогодишњој помоћи Владе Републике Српске, бити завршени радови на градској пијаци у Дрвару која се гради већ пет година из спољних извора финансирања.

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"Биће реконструисан дио јавне расвјете јер већ три-четири године немамо могућност да је одржавамо", рекла је Рунићева.

Према њеним ријечима, ове године биће започет веома значајан пројекат за Дрвар, а то је реконструкција ветеринарске станице јер се Општинска управа већ годинама суочава са проблемом недостатка ветеринарске службе.

Рунићева је навела да је почетком ове године у сарадњи са Ветеринарском станицом "Гламоч" постигнут споразум да они отворе пословну јединицу у Дрвару, при чему је обавеза општине да обезбиједи адекватне просторије које испуњавају ове техничке услове и да их опреми.

"Дио средстава од овог гранта ћемо опредијелити за реконструкцију ветеринарске станице, као и за сервисирање текућих обавеза општине Дрвар", рекла је Рунићева и додала да дио средстава иде за финансирање једине радио-станице у Федерацији БиХ која емитује програм на српском језику, односно за Радио Дрвара са двоје запослених.

(СРНА)

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Дрвар

Душица Рунић

Влада Републике Српске

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