Србин пао у Хрватској: Направио хаос на пумпи, па бјежао од полиције

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Држављанин Србије (48) ухапшен је на граничном прелазу Бајаково због сумње да је крајем маја на ауто-путу А3 оштетио једну бензинску станицу тако што је наточио гориво, а затим напустио пумпу без измирења рачуна.
Према наводима хрватске полиције, инцидент се догодио 30. маја око 15.45 часова на одморишту Драгалић. Осумњичени је у резервоар свог аутомобила сипао гориво у вриједности већој од 200 евра, након чега је, како се сумња, одвезао возило без плаћања.
Сцена
Мала Цана напала човјека због фотографије са породицом: Хаос на комеморацији
Полиција је након спроведене истраге идентификовала осумњиченог, а до његовог хапшења дошло је приликом покушаја преласка државне границе на Бајакову, гдје су га привели службеници Полицијске управе вуковарско-сремске.
Након достављеног извештаја о хапшењу, Полицијска управа бродско-посавска најавила је да ће против 48-годишњака надлежном тужилаштву у Славонском Броду бити упућена допуна кривичне пријаве због сумње да је починио кривично дјело преваре.
Случај ће бити настављен пред надлежним правосудним органима, који ће одлучити о даљем току поступка, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
17
35
17
32
17
30
17
25
17
25
Тренутно на програму