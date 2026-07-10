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Србин пао у Хрватској: Направио хаос на пумпи, па бјежао од полиције

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 14:36

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Држављанин Србије (48) ухапшен је на граничном прелазу Бајаково због сумње да је крајем маја на ауто-путу А3 оштетио једну бензинску станицу тако што је наточио гориво, а затим напустио пумпу без измирења рачуна.

Према наводима хрватске полиције, инцидент се догодио 30. маја око 15.45 часова на одморишту Драгалић. Осумњичени је у резервоар свог аутомобила сипао гориво у вриједности већој од 200 евра, након чега је, како се сумња, одвезао возило без плаћања.

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Полиција је након спроведене истраге идентификовала осумњиченог, а до његовог хапшења дошло је приликом покушаја преласка државне границе на Бајакову, гдје су га привели службеници Полицијске управе вуковарско-сремске.

Након достављеног извештаја о хапшењу, Полицијска управа бродско-посавска најавила је да ће против 48-годишњака надлежном тужилаштву у Славонском Броду бити упућена допуна кривичне пријаве због сумње да је починио кривично дјело преваре.

Случај ће бити настављен пред надлежним правосудним органима, који ће одлучити о даљем току поступка, преноси Информер.

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Тагови :

Држављанин Србије

хапшење

Хрватска

бензинска пумпа

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