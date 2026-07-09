Пуцњава у Пули: Рањен мушкарац, полиција тражи нападача

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је рањен из ватреног оружја у четвртак послијеподне на подручју Валдебека у Пули, саопштила је Полицијска управа истарска.
Полиција је информацију о пуцњави добила око 17.50 часова, након чега су на лице мјеста одмах упућени полицијски службеници и екипе других хитних служби.
Рањени мушкарац превезен је у пулску болницу, гдје му је указана љекарска помоћ. За сада није познат степен повреда које је задобио.
Полиција интензивно трага за починиоцем, а у току је и криминалистичка истрага с циљем утврђивања свих околности овог случаја.
Више детаља требало би да буде познато након завршетка увиђаја и полицијског поступања.
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