Хоће ли Словенија напустити НАТО? Тражи се референдум

Аутор:АТВ редакција
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Зоран Стевановић, предсједник словеначког парламента, сматра да треба провјерити расположење народа у вези са чланством ове земље у NATO-у и предложио да би референдум о чланству Словеније у алијанси могао бити одржан истовремено са јесењим локалним изборима.
“С обзиром на то да сам јуче расписао локалне изборе за 15. новембар, због огромних трошкова, тог дана би, уз све остале најављене референдуме, могао бити одржан и један мега, на којем би се могло покренути питање чланства Словеније у NATO-у”, рекао је Стевановић.
У видео изјави објављеној на званичном X налогу странке Ресница, истовремено је изразио противљење “слању новца Украјини”.Јанез Јанша, премијер Словеније, на самиту NATO-а у Анкари у сриједу, 8. јула, најавио је да ће ова земља ове године издвојити 50 милиона долара, односно око 44 милиона евра, за војну помоћ Кијеву у оквиру иницијативе PURL.
“Ових 44 милиона је много потребније самој Словенији у овом тренутку. И претходна влада је четири године лопатом убацивала наш новац у Украјину, а рат тамо очигледно још увијек траје. Ако тежимо миру, онда нешто мора да се промјени”, навео је Стевановић.
Стевановићева изјава долази након самиту NATO-а, на којем су лидери чланица, између осталог, разговарали о подршци Украјини и испуњавању обавеза о повећању издатака за безбједност и одбрану на пет одсто БДП-а до 2035. године.Од тога 3,5 одсто за основне потребе одбране и 1,5 одсто за остале инвестиције везане за безбједност и одбрану, пише словеначки портал 24ур.
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