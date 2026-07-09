Хаос у Загребу: У базенима откривена бактерија легионела

Аутор:АТВ редакција
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У отвореним базенима Спортског парка Младост у Загребу откривено је присуство бактерије легионеле, објавио је ХРТ Радио Сљеме.
Због тога су отворени базени привремено затворени.
Према саопштењу, Наставни институт за јавно здравље "Др Андрија Штампар" утврдио је присуство бактерије легионела у малом базену и дјечјем прскалишту.
У великом базену забиљежени су повећани нивои трихалометана.
Из тог разлога, отворени базени на Младости су привремено затворени, преноси Индекс.
Након прописаних процедура, вода ће бити поново узоркована и послата на анализу.
Базени ће се поново отворити када нови узорци потврде да је квалитет воде у добром стању.
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Остали градски базени под управом Установе за управљање спортским објектима су отворени, а вода је здравствено исправна.
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