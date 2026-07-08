Црногорац ухваћен у "аудију" који тражи Њемачка

Аутор:АТВ редакција
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На граничном прелазу Божај привремено је одузет аутомобил Ауди Ку7 ради даљих провјера, саопштили су из Управе полиције.
Наиме, гранична полиција је на улазу у Црну Гору контролисала И.Х. (38), црногорског држављанина који је управљао возилом марке Ауди Ку-7.
“Провјерама је утврђено да се возило потражује од стране НЦБ Интерпола Њемачке након чега је привремено одузето ради даљих провјера”, наводи се у објави полиције на мрежи Икс.
🛂Granična @PolicijaCG je na GP Božaj, na ulazu u 🇲🇪 kontrolisala lice I.H. (38) crnogorskog državljanina koji je upravljao vozilom marke Audi Q7.— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) July 8, 2026
🔎Provjerama je utvrđeno da se vozilo potražuje od strane 🌍NCB Interpola 🇩🇪 nakon čega je privremeno oduzeto radi daljih provjera. pic.twitter.com/WvzAJ7llBX
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