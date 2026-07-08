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Црногорац ухваћен у "аудију" који тражи Њемачка

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 13:44

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

На граничном прелазу Божај привремено је одузет аутомобил Ауди Ку7 ради даљих провјера, саопштили су из Управе полиције.

Наиме, гранична полиција је на улазу у Црну Гору контролисала И.Х. (38), црногорског држављанина који је управљао возилом марке Ауди Ку-7.

“Провјерама је утврђено да се возило потражује од стране НЦБ Интерпола Њемачке након чега је привремено одузето ради даљих провјера”, наводи се у објави полиције на мрежи Икс.

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Тагови :

Интерполова потјерница

Црна Гора

одузето возило

Њемачка

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