Ово нико није очекивао: Иван Маринковић се јавно обратио Гоци Тржан

Аутор:АТВ редакција
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Гоца Тржан данас слави 52. рођендан, а бивши супруг Иван Маринковић честитао јој је јавно из ријалитија 'Елита'.
Њен бивши супруг, Иван Маринковић, донио је одлуку да јој јавно упути честитку пред камерама.
Иако Гоца и Иван имају заједничку кћерку Лену, њих двоје већ годинама нису у добрим односима. Ипак, то није спријечило Ивана да током журке у ријалитију узме микрофон у руке и пред свима се обрати својој бившој супрузи.
"Данас је осми јул, једној Гордани Тржан је рођендан 52., мојој бившој жени, мајки мог првог дхетета. Срећан 52. рођендан Гоцо Тржан", гласила је Маринковићева порука, преноси Блиц.
Осврћући се на саме разлоге пропасти брака, Гоца је својевремено открила да је покушала да спасе њихов однос чак и одласком у ријалити, надајући се да ће им физичка раздвојеност помоћи да превазиђу кризу:
"Нисам могла да будем са човјеком који се коцка и пије. Указала ми се прилика да одем у "Сурвивор", јер сам помислила да ће нам та раздвојеност помоћи и да ћемо успјети да поправимо ствари. Говорила сам себи да ћу се промијенити. Стално сам тражила грешке у себи, али за тако нешто је потребно двоје. Ја тог човјека не могу да кривим за то што је дошло до развода. Он је сигурно био несрећан у браку са мном, јер није могао да свари моју енергију, професију, није он крив за то", рекла је Гоца у емисији "Преживели" на телевизији К1.
Ипак, по повратку из ријалитија услиједио је хладан туш. Умјесто помирења и повратка породичној идили, пјевачица је наишла на хаос који ју је натјерао да стави тачку на тај дио свог живота. О самом разводу и тешком периоду који је услиједио, Гоца је изјавила следеће:
"Удавио се поред мене, обоје смо криви. Развела сам се када сам дошла из ријалитија, иако сам након повратка мислила сам да се враћам својој кући, породици и да ће све бити супер, а затекао ме хаос. Само сам ућутала и када сам схватила да ја тог човјека не поштујем из милијарду разлога, а самим тим и да не могу више да га волим, одлучила сам да се растанемо. Развод је био јако језив, трудила сам се да све сакријем од јавности, али он је желио да ми се освети кроз медије. Ипак, све бих опет исто урадила да бих имала моју кћерку".
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