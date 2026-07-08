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Хеликоптер МУП-а Српске извршио медицинске транспорте: Беба и мајка превезени у Београд

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 14:28

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Транспорт пацијента хеликоптером МУП-а Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске данас су успјешно извршили два ванредна ваздушно-медицинска транспорта пацијената из Сарајева и Београда, потврђујући још једном значај и спремност у пружању подршке здравственом систему.

Први је био ванредни медицински транспорт хеликоптером новорођенчета и његове мајке из Фоче, који су били на лијечењу у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, до Београда. Новорођенче је, у пратњи медицинског тима, хитно превезено на даље лијечење у београдски Институт за мајку и дете.

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Након тога, услиједио је други ваздушни-медицински транспорт, током којег је из Београда превезен пацијент, након операције кичме, ради наставка лијечења у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

"Управа за ваздухопловство МУП-а Републике Српске и овим интервенцијама показала је висок ниво обучености, ефикасности и спремности да у најкраћем року одговори на захтјевне медицинске транспортне задатке, када је то од пресудног значаја за здравље и живот пацијената", наглашава се у саопштењу из МУП-а Српске.

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Таг :

Медицински транспорт

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