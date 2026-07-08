Нова шокантна сазнања о убиству младића из БиХ у Загребу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полиција из Загреба терети мушкарца (36) да је знао и прећутао да је малољетник из БиХ у овом граду убио држављанина (22) БиХ, а сумња се да су требале бити убијене још двије особе, што је пуком срећом избјегнуто.
Постоји сумња да су требале бити убијене још двије особе, што је пуком срећом избјегнуто.
Подсјетимо, тијело младића (22), који је убијен, пронађено је у недјељу, 12. априла, око 23 сата на подручју Шестинског трга у Загребу.
Из Полицијске управе загребачке су данас, 8. јула 2026. године, саопштили да су довршили криминалистичко истраживање над 36-годишњаком, али и малољетником.
Криминалистичким истраживањем утврђено је да постоји сумња да је 36-годишњак и више засад непознатих особа починио кривично дјело које се односи на непријављивање злочина.
"Наведено је починио, сумња се, на начин да је заједно с тим особама путем мобилне апликације за комуникацију дошао до сазнања да је малољетни држављанин БиХ 12. травња 2026. године на подручју Шестина убио 22-годишњег држављанина БиХ, а то није пријавио полицији нити другим надлежним тијелима иако је знао да би његовом пријавом било омогућено или знатно олакшано откривање самог казненог дјела и починитеља", рекли су из Полицијске управе загребачке.
Србија
Језа код Куршумлије: Машина му одсјекла руку, пуштен кући
Полицајци су до ових сазнања дошли темељом криминалистичког истраживања због споменутог убиства.
"Сумња се такође да је осумњичени 36-годишњак заједно с више засад непознатих особа те малољетником и 22-годишњим држављанином БиХ који је смртно страдао у Шестинама путем мобилне апликације за комуникације током ожујка и травња 2026. договарао убиство других двију особа", навели су из Полицијске управе загребачке.
Сумња се, наиме, да су осумњичени, 8. и 9. априла у вечерњим сатима, у близини једног угоститељског објекта у Загребу, чекали двије особе ради претходно договореног убиства, али до тога није дошло јер се потенцијалне жртве нису појавиле.
"Претрагом просторија и аутомобила којим се користи осумњичени пронађена су два мобилна телефона с порукама које је осумњичени размјењивао с осталим особама док је у стану којег осумњичени користи на подручју Максимира пронађен новац за којег се сумња да је прибављен кривичним дјелима", рекли су из полиције.
Ради се, како су додали, о мушкарцу према којем је загребачка полиција претходних година више пута поступала и кривично га пријављивала.
По криминалистичком истраживању 36-годишњак је, уз кривичну пријаву, предат притворском надзорнику, док ће за малољетника који је од раније у истражном затвору, кривична пријава бити поднесена редовним путем.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
15
01
14
58
14
56
14
56
14
51
Тренутно на програму