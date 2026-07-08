Приједорчанин предухитрио банку: Није могла да му одузме возила и наплати дуг

Аутор:АТВ редакција
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М.К. из Приједора пријављен је Окружном јавном тужилаштву у овом граду за кривична дјела "Оштећење повјерилаца“ и "Оштећење туђих права".
Он се терети да је у периоду од 2023. године до 2025. године, као власник самосталне предузетничке радње у Приједору, са намјером онемогућавања банке из Бањалуке да по основу дугорочног кредита и уговора о залагању покретних ствари, наплати потраживања, учинио недоступним два теретна возила укупне вриједности 38.930,00 КМ.
"Извршењем кривичних дјела осумњичени је оштетио повјериоца и остварио противправну имовинску корист у наведеном износу", саопштено је из Полицијске управе Приједор.
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