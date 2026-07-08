Уклети призори на обали: Популарно љетовалиште празно, гдје су туристи?

Аутор:АТВ редакција
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Иако Чањ данас располаже највећим бројем смjештајних капацитета до сада, укључујући апартмане, хотеле, угоститељске објекте и уређена купалишта, туристичка сезона, бар према призорима забиљеженим претходног дана, још није достигла очекивани интензитет.
На већини плажа лежаљке су биле готово празне, а тек понегде могао се видјети мањи број купача. Слична ситуација затечена је и у већини кафића и ресторана, гдје није било уобичајене љетње гужве.
Ипак, према сазнањима Барског портала, ситуација је знатно боља када је ријеч о хотелском смјештају. Већина хотела биљежи добру, па чак и веома добру попуњеност, док је интересовање за приватни смјештај и даље слабије. Власници апартмана очекују да ће главни талас гостију стићи током наредних дана.
Посебно је занимљиво то што је саобраћајна гужва на путевима ка приморју остављала утисак да је број туриста знатно већи него што се могло закључити на основу броја људи на плажама.
Чањ
Слична ситуација забиљежена је и на осталим плажама барске ривијере. Ни у Сутомору купалишта још нису достигла попуњеност каква се очекује у шпицу љетње сезоне.
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Са друге стране, шеталишта у Бару и Сутомору била су током поподневних и вечерњих сати знатно живља. Велики број људи шетао је ривом, док су угоститељски објекти у Сутомору имали солидну посећеност, што указује да дио туриста вријеме проводи у шетњи и кафићима, умјесто на плажи.
Туристички радници очекују да ће наредни дани, уз високе температуре и традиционални пораст броја долазака током јула, донети знатно већу попуњеност како приватног смјештаја, тако и плажа широм барске ривијере.
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