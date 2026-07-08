Мина Костић одрасла уз деветоро браће и сестара: У емисији једва набројала њихова имена

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Мина Костић има велику породицу - чак деветоро браће и сестара.
Она је неријетко говорила о свом одрастању и трагедији која их је као породицу задесила, када се једна сестра утопила са 13 година.
Сада је поименце набројала имена својих браће и сестара, а сва су у најмању руку необична и ријетка: Мери, Биза, Гана, Фета, Зоја, Ени, Кеми, Мија и Деки.
Мина је у емисији "На терапији са Славицом Ђукић Дејановић", која се емитује на Блиц телевизији, открила да је по рођењу шеста по реду у овој изузетно бројној породици.
Иначе, мало је познато да је пјевачица рођена 1975. године у Београду под именом Минира Јашари. Она је одрасла у београдском приградском насељу Ледине, као једно од десеторо дјеце брачног пара Алија и Зоје Јашари, који вуку порекло из Урошевца и Пећи.
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Подсјетимо, Минина породица претрпјела је велики губитак када је једна од сестара изгубила живот.
"Једна сестра ми се удавила када је имала тринаест година... Јако тешко сам то поднијела. То се десило 1992. године. Кад год се тога сјетим буде ми тешко, али кажем себи тако је ваљда морало да буде. Тако је ваљда Бог хтио. То је била судбина. Моја мама је родила десеторо дјеце и четверо побацила" рекла је Мина у једном интервјуу.
Мину је одгајала Дуда Ивановић, тетка популарног репера Ивана Ивановића Ђуса.
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