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Огласио се Дарко Лазић након навода да је био са ухапшеном Лауром Пргомет

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 07:47

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Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Позната учесница ријалити програма, Хрватица Лаура Пргомет ухапшена је у недељу увече у Дубровнику због инцидента у којем је ломила ствари, објавио је Дубровачки дневник.

Хрватски медији писали су и да је исто вече била у друштву Дарка Лазића, те да су послије његовог наступа отишли у хотел.

Ипак, сада се преко свог ПР тима огласио Дарко Лазић и открио да нема везе са њом.

"Ту девојку не познајем, први пут је видим", кратко је рекао Дарко Лазић за Курир.

Наводно, Лаура је на пјевачевом концерту била јако весела, међу најрасположенијим гостима. Сведоци тврде да је након завршетка наступа наставила дружење са пјевачем.

Подсјетимо, инцидент се догодио нешто иза 20:30 сати. Из Полицијске управе дубровачко-неретванске потврдили су да су привели женску особу која је, према дојави, нарушавала јавни ред и мир у угоститељском објекту, преноси Телеграф.

Звијезди ријалити шоуа "Господин савршени" одређен је притвор у трајању од мјесец дана након инцидента који је изазвала у кафићу "Бразил" у дубровачком насељу Лапад.

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Ову информацију за Дубровачки дневник потврдио је портпарол Жупанијског суда у Дубровнику Перо Милоглав, који је рекао да је судија за претходни поступак прихватио приједлог Општинског државног тужилаштва и одредио јој притвор због сумње да је починила два кривична дела напада на службено лице.

Наиме, старлета је приликом привођења физички насрнула на једног полицајца, који није повређен, као и на полицајку којој је том приликом нанела лакше тјелесне повреде.

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Тагови :

Дарко Лазић

Лаура Пргомет

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