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Ко је био Андрија Бајић: Са рођеним братом направио каријеру, снимили највеће хитове

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 16:01

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Ко је био Андрија Бајић: Са рођеним братом направио каријеру, снимили највеће хитове
Фото: screenshot / TV Pink

Пјевач Андрија Бајић, муж Мале Цане, умро је данас у 89. години. Браћа Бајић су аутори пјесама које данас важе за народне, попут "Над извором врба се наднела" и "Колубарског веза".

Андрија је са својим братом Томиславом рођен и одрастао у селу Јабучје код Лајковца, у сиромашној надничарској породици Лазара Бајића и Милеве Јевтић, гдје је одрастало седморо дјеце.

Андрија Бајић

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Љубав према народној музици браћа су развила још у раном дјетињству свирајући фрулу. Током каријере дуге пет деценија, наметнули су се као комплетни умјетници – композитори, текстописци, инструменталисти и вокални солисти који су стварали у духу изворног српског мелоса.

Мало је познато да су управо они створили пјесме које се данас у народу сматрају изворним и традиционалним, попут нумере "Над извором врба се наднела", која је прославила Силвану Арменулић, и чувеног "Колубарског веза", нашег најпознатијег кола.

Током 50 година рада издали су чак 43 сингл плоче и 28 лонг плеј албума. Били су и први добитници престижне Југотонове награде "Златна птица" за преко милион продатих плоча само једног сингла.

Такође, снимили су 120 трајних снимака за архиву Радио-Београда, док је Томислав САНУ-у уступио преко 2.000 народних ријечи и израза које је годинама сакупљао.

На мети режима и УДБА-е

Поред музичког генија, браћа Бајић остаће упамћена и по својој храбрости. Били су први амбасадори који су српску изворну музику однијели нашој расејаном народу у дијаспори, која је у вријеме комунизма била одбачена и изолована од домовине. Због овог чина, браћа су претрпјела суров прогон од стране југословенског комунистичког режима. Након повратка са турнеје по Америци, УДБА је издала званичну писмену забрану њихових наступа и јавног емитовања пјесама у свим домовима културе, радио и ТВ станицама широм Југославије. Иако су били привођени, одузимани су им пасоши, а њихова музика је била цензурисана дуже од 20 година, остали су уписани као „најнароднији“ дует у историји домаће музике и највјернији чувари српске традиције, преноси Блиц.

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Тагови :

Андрија Бајић

Мала Цана

Пјевач

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