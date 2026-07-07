Ко је био Андрија Бајић: Са рођеним братом направио каријеру, снимили највеће хитове

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Андрија Бајић, муж Мале Цане, умро је данас у 89. години. Браћа Бајић су аутори пјесама које данас важе за народне, попут "Над извором врба се наднела" и "Колубарског веза".
Андрија је са својим братом Томиславом рођен и одрастао у селу Јабучје код Лајковца, у сиромашној надничарској породици Лазара Бајића и Милеве Јевтић, гдје је одрастало седморо дјеце.
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Љубав према народној музици браћа су развила још у раном дјетињству свирајући фрулу. Током каријере дуге пет деценија, наметнули су се као комплетни умјетници – композитори, текстописци, инструменталисти и вокални солисти који су стварали у духу изворног српског мелоса.
Мало је познато да су управо они створили пјесме које се данас у народу сматрају изворним и традиционалним, попут нумере "Над извором врба се наднела", која је прославила Силвану Арменулић, и чувеног "Колубарског веза", нашег најпознатијег кола.
Током 50 година рада издали су чак 43 сингл плоче и 28 лонг плеј албума. Били су и први добитници престижне Југотонове награде "Златна птица" за преко милион продатих плоча само једног сингла.
Такође, снимили су 120 трајних снимака за архиву Радио-Београда, док је Томислав САНУ-у уступио преко 2.000 народних ријечи и израза које је годинама сакупљао.
Поред музичког генија, браћа Бајић остаће упамћена и по својој храбрости. Били су први амбасадори који су српску изворну музику однијели нашој расејаном народу у дијаспори, која је у вријеме комунизма била одбачена и изолована од домовине. Због овог чина, браћа су претрпјела суров прогон од стране југословенског комунистичког режима. Након повратка са турнеје по Америци, УДБА је издала званичну писмену забрану њихових наступа и јавног емитовања пјесама у свим домовима културе, радио и ТВ станицама широм Југославије. Иако су били привођени, одузимани су им пасоши, а њихова музика је била цензурисана дуже од 20 година, остали су уписани као „најнароднији“ дует у историји домаће музике и највјернији чувари српске традиције, преноси Блиц.
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