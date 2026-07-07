Старлета прије хапшења била у друштву Дарка Лазића: Наводно заједно отишли у хотел

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска ријалити учесница Лаура Пргомет ухапшена је у недјељу вече у Дубровнику због инцидента у кафићу, а очевици су пренијели да се након привођења рвала с полицајком у патролним колима.
Инцидент се догодио нешто иза 20:30 сати. Из Полицијске управе дубровачко-неретванске потврдили су да су привели женску особу која је, према дојави, нарушавала јавни ред и мир у угоститељском објекту.
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Сада медији пишу да се Лаура, вече прије скандала, забављала на наступу Дарка Лазића.
Извори из Хрватске пишу да су Лаура и Дарко након његовог наступа, наводно, отишли до једног хотела.
Према тврдњама извора, атмосфера на концерту била је изузетно весела, а Лаура је била међу најрасположенијим гостима. Свједоци тврде да је након завршетка наступа наставила дружење са пјевачем.
"Лауру смо видјели у суботу на наступу код Дарка Лазића. Изгледало је као да се познају и друже. Не знамо да ли је Дарко био смјештен у том хотелу или су тамо само отишли на пиће, али она је била у пјевачевом друштву. Дан касније услиједио је хаос у којем је управо она била главни актер", испричао је извор за "Курир".
Сцена
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Већ наредног дана појавиле су се информације о инциденту у једном дубровачком локалу. Према тим наводима, дошло је до вербалног сукоба који је ескалирао, због чега је реаговала полиција. За сада није познато шта је тачно разлог овог инцидента.
На друштвеним мрежама убрзо су се појавили бројни коментари, а случај је изазвао велико интересовање јавности.
Дарко Лазић није одговарао на позиве и поруке у вези са овим случајем.
Гост једног кафића у дубровачком насељу Лапад, који тврди да је присуствовао инциденту у којем је учествовала Лаура Пргомет, некадашња учесница ријалитија "Господин Савршени", испричао је шта је, према његовим ријечима, видио те вечери.
Како наводи, на лице мјеста стигао је око 20.30 часова, када је Лаура наводно већ бацала стаклене чаше из кафића на терасу.
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"Не знам колико је чаша бацила, али сам видио једну како је излетјела напоље. Тада сам наишао. Видио сам и једног младића који је сједио са дјевојком. Дјеловала је веома узнемирено, а он јој је пришао и питао да ли може да јој помогне. Међутим, почела је још гласније да виче, вријеђала га је и, колико сам видио, гађала чашом", рекао је очевидац за "Дубровачки дневник".
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