Притворен познати ”јутјубер”, јавно вријеђао тужиоца из Тузле

Аутор:Огњен Матавуљ
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Општински суд у Грачаници одредио је једномјесечни притвор познатом ”јутјубјеру” Амиру Хаџићу (32) из Добој Истока због сумње да је починио продужено кривично дјело психичко насиље, те ухођење и угрожавање сигурности!
Притвор је одређен на приједлог Кантоналног тужилаштва у Тузли које је против Хаџића покренуло истрагу.
”Хаџић је осумњичен да је почетком јула, преко свог профила на друштвеној мрежи, за вријеме јавног видео преноса, који је био доступан неограниченом броју корисника, свјесно износио увредљиве, понижавајуће и вулгарне увреде и псовке на рачун тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона и чланова његове породице, тако вријеђајући њихово људско достојанство и нарушавајући њихов психички интегритет. Мотив за психичко насиље је пронашао у томе да је овај тужилац поступао у предмету у којем је Хаџић раније правоснажно осуђен за кривично дјело пореске утаје”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Тузли.
Додају да је Хаџић је осумњичен и да је у дужем периоду у континуитету и у више међусобно повезаних радњи, путем свог профила на друштвеној мрежи, објављивао већи број мултимедијалних садржаја који су се односили на једну оштећену особу, свјестан да поновљеним и упорним понашањем врши ухођење те особе и да настоји успоставити нежељени контакт и да га на такав начин застрашује и врши психички притисак на њега, изазивајући код оштећеног осјећај тјескобе, узнемирености и страха за властиту сигурност и приватност.
”Постоји основана сумња да је и раније, такође користећи јавни видео пренос на друштвеној мрежи, упутио озбиљне пријетње према двије оштећене особе и тако код њих изазвао осјећај страха и угрожености за њихове животе и сигурност”, наводи се у саопштењу.
Истрагу против Хаџића тужилаштво води у сарадњи са истражиоцима Сектора криминалистичке полиције МУП-а ТК, Одсјека за борбу против организираног и компјутерског криминала и ОКП ПУ Грачаница. Ухапшен је 3. јула након обављеног претреса у његовој породичној кући и предат у надлежност тужилаштва.
”Поступајући тужилац је донио наредбу о провођењу истраге и испитао Хаџића. Предмет ће бити прослијеђен Федералном тужилаштву ФБиХ на делегацију надлежности другом тужилаштву у Федерацији БиХ с обзиром на то да је једна од оштећених особа тужилац у овом Тужилаштву”, наводи се у саопштењу.
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