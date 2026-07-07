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Голф слетио са пута, више особа повријеђено

Аутор:

Стеван Лулић
07.07.2026 10:07

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Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Три особе из Зворника повријеђене су синоћ у тешкој саобраћајној несрећи на магистралном путу Зворник - Бијељина.

Несрећа се десила у мјесту Козлук око 20.15 сати када је голф, у којем су се налазили повријеђени, слетио са пута.

Голфом је управљао М.М, а у аутомобилу су биле и особе Ђ.Р. и Н.М.

Policija rs

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"Повријеђени су се јавили у зворничку Болницу ради указивања љекарске помоћи, а полиција је извршила увиђај", саопштено је данас из Полицијске управе Зворник.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Зворник

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