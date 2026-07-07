Голф слетио са пута, више особа повријеђено

Аутор:Стеван Лулић
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Три особе из Зворника повријеђене су синоћ у тешкој саобраћајној несрећи на магистралном путу Зворник - Бијељина.
Несрећа се десила у мјесту Козлук око 20.15 сати када је голф, у којем су се налазили повријеђени, слетио са пута.
Голфом је управљао М.М, а у аутомобилу су биле и особе Ђ.Р. и Н.М.
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"Повријеђени су се јавили у зворничку Болницу ради указивања љекарске помоћи, а полиција је извршила увиђај", саопштено је данас из Полицијске управе Зворник.
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