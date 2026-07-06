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Лопаре: Док су сахрањивали сина лопов им из куће однио 4.750 КМ

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 17:20

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погребни материјал, сахрана
Фото: АТВ

Основни суд у Бијељини потврдио је оптужницу против особе иницијала Л.Ц., коју Окружно јавно тужилаштво у Бијељини терети за крађу 4.750 КМ из породичне куће у Лопарама, искористивши тренутак док су укућани присуствовали сахрани члана породице.

Према наводима оптужнице, догађај се десио 17. маја 2024. године у периоду између 12 и 15 часова. Тужилаштво тврди да је оптужени искористио чињеницу да је породица власника куће Ј.Л. била на сахрани његовог сина, након чега је ушао у откључану кућу с намером да прибави противправну имовинску корист.

Како се наводи, из фиоке комоде у дневној соби узео је кесу у којој се налазио готов новац у износу од 4.750 КМ.

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У оптужници је истакнуто да је новац оштећеној особи враћен истог дана, али да то не мијења околности под којима је, према наводима тужилаштва, почињено кривично дјело, пише Аваз.

Тужилаштво Л.Ц. терети да је на описани начин одузео туђу покретну ствар с намјером да је противправно присвоји, чиме је, према оптужници, починио кривично дело крађа из члана 224. став 1. Кривичног законика Републике Српске.

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Тагови :

сахрана

Пљачка

Лопаре

Лопов

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