Стиже невријеме! Познато које ће крајеве захватити

Аутор:АТВ редакција
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У већем дијелу земље уз локално кишу и пљускове са грмљавином, у појединим крајевима могуће и невријеме, наводе на Фејсбук страници БХ Метео.
Више нестабилности уз нешто чешћу појаву падавина у западним, централним, источним крајевима Босне, те у сјеверним дијеловима Херцеговине.
У западним и централним крајевима Босне локално може бити грмљавинског невремена данас послијеподне уз лед, већу количину кише за кратко вријеме и јак вјетар.
У већем дијелу земље уз локално кишу и пљускове са грмљавином, у појединим крајевима могуће и невријеме.
Више нестабилности уз нешто чешћу појаву падавина у западним, централним, источним крајевима Босне, те у сјеверним дијеловима Херцеговине, објављено је на Фејсбук страници БХ метео.
Сутра мање нестабилно, углавном суво и претежно сунчано. Послијеподне само ријетко гдје могућа појава краткотрајног пљуска усљед развоја облачности.
У сриједу поново више нестабилности, нестабилно ће бити у већем дијелу земље, уз локално кишу и пљускове са грмљавином, али и уз могућност за локално невријеме.
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