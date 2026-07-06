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Стиже невријеме! Познато које ће крајеве захватити

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 18:06

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

У већем дијелу земље уз локално кишу и пљускове са грмљавином, у појединим крајевима могуће и невријеме, наводе на Фејсбук страници БХ Метео.

Више нестабилности уз нешто чешћу појаву падавина у западним, централним, источним крајевима Босне, те у сјеверним дијеловима Херцеговине.

У западним и централним крајевима Босне локално може бити грмљавинског невремена данас послијеподне уз лед, већу количину кише за кратко вријеме и јак вјетар.

У већем дијелу земље уз локално кишу и пљускове са грмљавином, у појединим крајевима могуће и невријеме.

Више нестабилности уз нешто чешћу појаву падавина у западним, централним, источним крајевима Босне, те у сјеверним дијеловима Херцеговине, објављено је на Фејсбук страници БХ метео.

Сутра мање нестабилно, углавном суво и претежно сунчано. Послијеподне само ријетко гд‌је могућа појава краткотрајног пљуска усљед развоја облачности.

У сриједу поново више нестабилности, нестабилно ће бити у већем дијелу земље, уз локално кишу и пљускове са грмљавином, али и уз могућност за локално невријеме.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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