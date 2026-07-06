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Киша гаси пожар код Дрвара

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 17:44

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Киша гаси пожар код Дрвара
Фото: RTRS

Стање на пожаришту у селу Каменица код Дрвара данас је боље јер је почела да пада киша, рекла је Срни начелник општине Дрвар Душица Рунић.

Рунићева је рекла да је киша почела да пада у послијеподневним часовима.

- Надамо се да ће до јутра пожар бити потпуно угашен - рекла је Рунићева.

Она је нагласила да су ватрогасне екипе, екипе Цивилне заштите и радници шумарства и даље на терену и да прате ситуацију.

Пожар на овој локацији избио је прије четири дана и захватио минирано подручје, што је отежавало гашење.

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Тагови :

Дрвар

пожар

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