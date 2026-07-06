Киша гаси пожар код Дрвара

Аутор:АТВ редакција
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Стање на пожаришту у селу Каменица код Дрвара данас је боље јер је почела да пада киша, рекла је Срни начелник општине Дрвар Душица Рунић.
Рунићева је рекла да је киша почела да пада у послијеподневним часовима.
- Надамо се да ће до јутра пожар бити потпуно угашен - рекла је Рунићева.
Она је нагласила да су ватрогасне екипе, екипе Цивилне заштите и радници шумарства и даље на терену и да прате ситуацију.
Пожар на овој локацији избио је прије четири дана и захватио минирано подручје, што је отежавало гашење.
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