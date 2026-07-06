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Јужна Европа у пламену

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 17:32

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Авиони-цистерне испуштају воду на пожар у месту Ил-сир-Тет, на југу Француске, у понедељак, 6. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Шумски пожари широм Португалије, Шпаније, Француске, Грчке и других земаља довели су до масовних евакуација и угрозили "Тур де Франс", јавља "Дојче веле".

Пожари су услиједили након вишедневног врелог таласа који је захватио већи дио јужне Европе. Ватрена стихија до сада је опустошила више од 20.000 хектара земље.

На југозападу Француске, 10.500 људи је добило поруку да евакуишу своје домове у близини Перпињана усред шумског пожара у Пиринејима који је опустошио више од 4.600 хектара.

Трећа етапа бициклистичке трке "Тур де Франс" кроз Пиринеје одржава се данас без гледалаца због могућности избијања пожара.

Само возачима и њиховим тимским возилима дозвољено је да буду на етапи од 196 километара која прелази из Шпаније у Француску.

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У сјевероисточном региону Херона у Шпанији, шумски пожар који је избио током викенда и угрозио туристичке плаже Коста Браве уништио је готово 2.200 хектара земље и још увијек није под контролом.

У појединим дијеловима земље температура је премашила 40 степени Целзијуса, што подстиче страх од нових пожара.

У Грчкој је шумски пожар уништио двије фабрике у Солуну на сјеверу земље, а власти су евакуисале околно подручје и издале упозорења становницима да држе прозоре затворене.

У Португалији је наводно стављен под контролу шумски пожар који је уништио око 13.000 хектара шума и жбуња у сјеверном округу. Четири региона у земљи су и данас у стању приправности због високе температуре, преноси Срна

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Тагови :

Француска пожар

Шпанија

Португал

Грчка

Ватрогасци

Велики шумски пожар

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