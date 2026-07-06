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Трампа: Мир у Украјини је ближи него што се чини

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 17:09

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Амерички предсједник САД Вашингтон
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да је рјешење за рат у Украјини "ближе него што људи мисле" и да ће о Украјини разговарати током састанака на самиту НАТО-а у Турској ове седмице.

Трамп је то рекао новинарима у Бијелој кући, пред одлазак у Анкару на дводневни самит НАТО-а, преноси Ројтерс.

Сутра у Анкари почиње дводневни самит НАТО-а на коме ће присуствовати лидери свих 32 државе чланице Алијансе.

Како су саопштиле турске власти, лидери ће током самита разговарати о јачању одвраћања и одбрамбених капацитета НАТО-а, европско-атлантској безбједности, повећању издвајања за одбрану, будућим стратешким циљевима Алијансе, као и о регионалним и глобалним безбједносним изазовима, преноси Танјуг.

На дневном реду самита биће ријечи и о рату у Украјини, као и о развоју ситуације на јужном крилу Алијансе.

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Тагови :

Доналд Трамп

Украјина

Русија

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