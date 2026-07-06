Трампа: Мир у Украјини је ближи него што се чини

Аутор:АТВ редакција
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Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да је рјешење за рат у Украјини "ближе него што људи мисле" и да ће о Украјини разговарати током састанака на самиту НАТО-а у Турској ове седмице.
Трамп је то рекао новинарима у Бијелој кући, пред одлазак у Анкару на дводневни самит НАТО-а, преноси Ројтерс.
Сутра у Анкари почиње дводневни самит НАТО-а на коме ће присуствовати лидери свих 32 државе чланице Алијансе.
Како су саопштиле турске власти, лидери ће током самита разговарати о јачању одвраћања и одбрамбених капацитета НАТО-а, европско-атлантској безбједности, повећању издвајања за одбрану, будућим стратешким циљевима Алијансе, као и о регионалним и глобалним безбједносним изазовима, преноси Танјуг.
На дневном реду самита биће ријечи и о рату у Украјини, као и о развоју ситуације на јужном крилу Алијансе.
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