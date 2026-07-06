Минић и Сјаођинг Ју: Свјетска банка спремна да подржи нове пројекте Владе Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са делегацијом Свјетске банке, коју је предводила регионална директорица Свјетске банке за Западни Балкан Сјаоћинг Ју (Xiaoqing Yu).
На састанку је констатована веома добра сарадња Владе Републике Српске и Свјетске банке, те је изражено увјерење да ће партнерски односи бити настављени с истим успјехом и у наредном времену.
Детаљно је разговарано о тренутном статусу и динамици реализације заједничких пројеката, са посебним акцентом на пројекте из области: пољопривреде, транспорта и путне инфраструктуре, енергетике, те управљања водоснабдијевањем и канализационом мрежом.
Регионална директорица Сјаоћинг Ју је захвалила премијеру Минићу на преданом ангажману и поручила да је Свјетска банка на располагању Влади Републике Српске у будућим пројeктима.
Истакла је да је ова финансијска организација спремна да пружи стручну и финансијску подршку Влади за пројекте из области дигитализације јавних служби, али и за све друге пројекте који су од значаја за даљи економски и привредни развој, саопштено је из Владе након састанка.
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