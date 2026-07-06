Лукашенко: Не желимо рат, али...

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко изјавио је да се против његове земље води хибридни рат који, како тврди, обухвата економски притисак, политичке и медијске кампање, шпијунажу и провокације дуж јужне границе.
Он је поручио да Бјелорусија не жели сукоб, али да неће попустити пред, како је рекао, спољним притисцима.
"Ми смо мирољубив народ и не желимо рат, али се нећемо покорити ниједном непријатељу", рекао је Лукашенко, преноси бјелоруска државна агенција БелТА.
Говорећи о безбједносној ситуацији у региону, блиски савезник руског предсједника Владимира Путина оптужио је Европску унију да, упркос реторици о миру, убрзано повећава војна издвајања и спроводи милитаризацију.
"Док лицемерно тврди да је посвећена миру, Европска унија отворено је кренула путем милитаризације, што у пракси значи НАТО. Милијарде се троше на набавку офанзивног наоружања, док се истовремено подстиче хистерија због наводне пријетње са Истока", рекао је Лукашенко.
Он је оцијенио да поједине западне државе не прихватају самосталну политику Бјелорусије, њено савезништво са Русијом и став да сукоб у Украјини треба рјешавати мирним путем.
"Одређене западне политичаре једноставно иритирају наша самосталност и независност, наш савез са Русијом и наша посвећеност мирном рјешавању сукоба у Украјини", навео је.
Лукашенко је истовремено нагласио да Белорусија неће слати своје војнике да учествују у рату у Украјини.
У оштрој поруци Западу, предсједник Бјелорусије рекао је и да "насљеднике Трећег рајха и даље прогоне порази њихових дједова и прадједа", додајући да их покреће "неутажива жеља за осветом".
(б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму